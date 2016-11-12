Tongsir’e suç duyurusu
TSYD İstanbul Şubesi’ni bypass ederek usulsüz üye alımı yapan Genel Başkan Oğuz Tongsir ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Valiliği de son günlerde ortaya atılan iddialar üzerine inceleme başlattı
53 yıllık tarihinde ilk kez Olağanüstü Genel Kurul'a giden Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde ilginç olaylar yaşanıyor.
Oğuz Tongsir başkanlığındaki yönetim kurulu, seçimi kaybetmemek için TSYD tarihinde görülmemiş yöntemlere başvuruyor.
Liderli ğini Naci Arkan'ın yaptığı "Büyük TSYD Hareketi"nin iddiasına göre, seçime 15 gün kala üye alınması tüzüğe aykırı iken, düne kadar üye alımları sürdürüldü.
Bir başka iddia ise İstanbul Şubesi'nin bypass edilmesi...
TSYD Tüzüğü'ne göre üye alımının şubeler üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizen Arkan, "İstanbul Şubesi bypass edilerek yapılan üyelerin sayısı sadece son 15 günde 300'ü aştı. Bu bizim iddiamız değil, bizzat son dönemde üye yapılan kişilerden geliyor.
İsim isim listeler veriyorlar. Bu kişiler, 15 Kasım'da oy kullanmaları halinde suça iştirak etmiş olacaklar. Çoğu da bu nedenle oy kullanmayacaklarını ifade ettiler Ankara Şubesi, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Şubesi'nin başvurusu üzerine de İstanbul Valiliği inceleme başlattı" diye konuşuyor.
"TSYD tarihinde olmamış şeyler yaşanıyor.
Seçimi kaybetmemek için her yolu deniyorlar" ifadesini kullanan Arkan, şu iddiaları da gündeme getiriyor:
UÇAKLAR, LÜKS OTELLER
"Sayın Tongsir, Anadolu'da kendisine yakın olan şubelerin üyelerini uçak paralarını dernek kasasından ödeyerek, lüks otellerde ağırlama sözü vererek İstanbul'a taşırken, muhalif şubelere kendi imkanlarınızla gelin diyor. Bunu yaparken de (herkes taraftarını kendi gücüyle getirsin bakalım) resti çekiyor.
Bu cümlenin neresinden tutsan elinde kalıyor. Üyeye taraftar gözüyle bakmak, kendi gücü derken tüm harcamaları dernek kasasından yapmak... Söyleyecek söz bulamıyorum.
AYRICA, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Konya, Adana, Bursa'da lüks restoranlarda verilen yemeklere on binlerce lira harcandı. Sayın Tongsir, parayla seçimi kazanacağını sanıyor ama aldanıyor.
TSYD tarihinde görülmemiş, TSYD'nin tüm etik değerlerini ayaklar altına alan bu olaylar büyük tepki çekiyor. Üyeler, bu yapılan haksızlıkların hesabını mutlaka sandıkta soracak."
Oğuz Tongsir başkanlığındaki yönetim kurulu, seçimi kaybetmemek için TSYD tarihinde görülmemiş yöntemlere başvuruyor.
Liderli ğini Naci Arkan'ın yaptığı "Büyük TSYD Hareketi"nin iddiasına göre, seçime 15 gün kala üye alınması tüzüğe aykırı iken, düne kadar üye alımları sürdürüldü.
Bir başka iddia ise İstanbul Şubesi'nin bypass edilmesi...
TSYD Tüzüğü'ne göre üye alımının şubeler üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizen Arkan, "İstanbul Şubesi bypass edilerek yapılan üyelerin sayısı sadece son 15 günde 300'ü aştı. Bu bizim iddiamız değil, bizzat son dönemde üye yapılan kişilerden geliyor.
İsim isim listeler veriyorlar. Bu kişiler, 15 Kasım'da oy kullanmaları halinde suça iştirak etmiş olacaklar. Çoğu da bu nedenle oy kullanmayacaklarını ifade ettiler Ankara Şubesi, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Şubesi'nin başvurusu üzerine de İstanbul Valiliği inceleme başlattı" diye konuşuyor.
"TSYD tarihinde olmamış şeyler yaşanıyor.
Seçimi kaybetmemek için her yolu deniyorlar" ifadesini kullanan Arkan, şu iddiaları da gündeme getiriyor:
UÇAKLAR, LÜKS OTELLER
"Sayın Tongsir, Anadolu'da kendisine yakın olan şubelerin üyelerini uçak paralarını dernek kasasından ödeyerek, lüks otellerde ağırlama sözü vererek İstanbul'a taşırken, muhalif şubelere kendi imkanlarınızla gelin diyor. Bunu yaparken de (herkes taraftarını kendi gücüyle getirsin bakalım) resti çekiyor.
Bu cümlenin neresinden tutsan elinde kalıyor. Üyeye taraftar gözüyle bakmak, kendi gücü derken tüm harcamaları dernek kasasından yapmak... Söyleyecek söz bulamıyorum.
AYRICA, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Konya, Adana, Bursa'da lüks restoranlarda verilen yemeklere on binlerce lira harcandı. Sayın Tongsir, parayla seçimi kazanacağını sanıyor ama aldanıyor.
TSYD tarihinde görülmemiş, TSYD'nin tüm etik değerlerini ayaklar altına alan bu olaylar büyük tepki çekiyor. Üyeler, bu yapılan haksızlıkların hesabını mutlaka sandıkta soracak."
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tribünün lideri Galatasaray
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sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
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Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
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alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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