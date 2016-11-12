İngiltere İskoçya'yı rahat geçti

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın 24. dakikasında ev sahibi takım, 1-0 öne geçti. Ceza alanına sağ çaprazdan giren Walker'ın ortaladığı topu müsait pozisyondaki Sturridge kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İngiltere, ikinci yarıya golle başladı. Rose'un sol taraftan ortaladığı topu ceza alanındaki Lallana kafa vuruşuyla kaleci Gordon'un solundan filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. 61'inci dakikada Rooney'nin sol taraftan kullandığı korner atışında, ön direkte iyi yükselen Cahill kafa vuruşuyla topu uzak köşeden üçüncü kez ağlarla buluşturdu: 3-0.

Henderson'un 70. dakikada sağ taraftan ceza alanına çıkardığı topu çizgi önünde boş durumda çok kötü bir vuruşla auta gönderen Sterling, takımı adına önemli bir pozisyondan faydalanamadı.

İskoçya karşısında üç puana üç golle uzanan İngiltere, 10 puanla liderliğini sürdürdü. İngiltere'nin İskoçya filelerine gönderdiği son 8 golün 7'si kafayla atılırken, bunların hepsi farklı futbolculardan geldi. Ev sahibi ekip, gruptaki dördüncü maçında da gol yemeden sahadan ayrıldı.

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, geçen ay oynanan ve golsüz berabere biten Slovenya maçında performansına yönelik eleştiriler nedeniyle son 18 dakika forma şansı verdiği kaptan Rooney'i İskoçya karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.