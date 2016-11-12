İngiltere İskoçya'yı rahat geçti
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda oynanan maçta İngiltere, sahasında İskoçya'yı 3-0 mağlup ederek gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.
İngiltere, ikinci yarıya golle başladı. Rose'un sol taraftan ortaladığı topu ceza alanındaki Lallana kafa vuruşuyla kaleci Gordon'un solundan filelere göndererek skoru 2-0 yaptı. 61'inci dakikada Rooney'nin sol taraftan kullandığı korner atışında, ön direkte iyi yükselen Cahill kafa vuruşuyla topu uzak köşeden üçüncü kez ağlarla buluşturdu: 3-0.
Henderson'un 70. dakikada sağ taraftan ceza alanına çıkardığı topu çizgi önünde boş durumda çok kötü bir vuruşla auta gönderen Sterling, takımı adına önemli bir pozisyondan faydalanamadı.
İskoçya karşısında üç puana üç golle uzanan İngiltere, 10 puanla liderliğini sürdürdü. İngiltere'nin İskoçya filelerine gönderdiği son 8 golün 7'si kafayla atılırken, bunların hepsi farklı futbolculardan geldi. Ev sahibi ekip, gruptaki dördüncü maçında da gol yemeden sahadan ayrıldı.
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, geçen ay oynanan ve golsüz berabere biten Slovenya maçında performansına yönelik eleştiriler nedeniyle son 18 dakika forma şansı verdiği kaptan Rooney'i İskoçya karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:24
- Tribünün lideri Galatasaray
Toplam 3
Yorum
sas sezon başından başlayarak hesaplanmış zaten haberde yazıyor
- "Galatasaray derbisinde oynayamayacağım"
Toplam 13
Yorum
Bahadır Neden rezil olacakmış, Kadıköy'de en son ne zaman yendiniz?
- "Trabzon şehrine bakınca bazıları..."
Toplam 2
Yorum
alper bir büyük takımın topcusu nasıl gelecek yıl odaklı düşünür abi çıkacaksın bu yıl oynayacaksın topunu şampiyon olamasan da en azından ilk 4-5 bandında olacaksın kaç yıldır gelecek sezon diye diye gelecek sezon sihirli el mi değecek takıma messi fln mı gelecek
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