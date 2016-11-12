 Almanya gol oldu yağdı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    gol oldu yağdı

    Almanya gol oldu yağdı

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 4. maçında , San Marino'yu deplasmanda 8-0 mağlup etti.

    Panzerler maçta gol perdesini erken açtı. Maçın 7. dakikasında İlkay Gündoğan'ın pasında topu ağlara gönderen Sami Khedira 'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golden iki dakika sonra Serge Gnabry skoru 2-0 yapan golü attı. 32'de Jonas Hector farkı 3'e çıkarttı. İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın 58. dakikasında Serge Gnabry bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. 65'te Jonas Hector Almanya'nın 5. golünü San Marino ağlarına gönderdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Serge Gnabry hat-trick yaparak Almanya'yı 6-0 öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın 82. dakikada Mattia Stefanelli'nin kendi kalesine attığı golle skor 7-0 oldu. Bu golden 3 dakika sonra 85. dakikada Kevin Volland Almanya'nın 8. golünü San Marino ağlarına gönderdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Almanya, San Marino'yu 8-0 mağlup etti.

    İlkay Gündoğan'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Mario Gomez 71 dakikada yerini Maximilian Meyer'e bıraktı. C Grubu'nda 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Almanya 12 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, San Marino'nun puanı bulunamıyor.

    Grubun bir diğer karşılaşmasında Kuzey İrlanda, Azebaycan'ı 4-0 mağlup etti.
    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:22
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