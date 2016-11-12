Beşiktaşlı Aboubakar'ın gol attığı elemelerdeki ikinci hafta karşılaşmasında Kamerun, konuk ettiği Zambiya ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'da forma giyen Kamerunlu oyuncu Chedjou, maçta 90 dakika görev yaptı.
2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri üçüncü tur B Grubu'nda Kamerun, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın gol attığı karşılaşmada evinde Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Afrika kıtasından katılacak takımların belirleneceği elemelerin ikinci haftasında Kamerun ile Zambiya karşı karşıya geldi.
Zambiya, karşılaşmanın 34. dakikasında Collins Mbesuma'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonunda sahneye Aboubakar çıktı. Beşiktaşlı futbolcu, 45+5. dakikada penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı.
Müsabakanın 2. yarısında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Galatasaray'da forma giyen Kamerunlu savunmacı Aurelien Chedjou, mücadelede 90 dakika görev yaptı.
Bu sonuçla Kamerun puanını 2'ye çıkardı, Zambiya ise ilk puanını aldı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:11
- RvP’ye terlemek bile yasak
Toplam 2
Yorum
.......... GS OLUNCA ELEŞTİRİ OLUYORDA FB OLUNCA ELEŞTİRİ OLMAYACAK MI. BU NE KORUYUCULUK..
- CANLI | Türkiye - Kosova
Toplam 3
Yorum
memo Emre mor yalçın ayhan tolga ciğerci hakan balta nerde stoper on libero kanatlar sikintili
- "Türkiye'de en beğendiğim takım...''
Toplam 5
Yorum
herhalde herhalde fener degil :-D
Aboubakar ve Chedjou yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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