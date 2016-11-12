 Aboubakar ve Chedjou yetmedi – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    ve yetmedi

    Aboubakar ve Chedjou yetmedi

    Beşiktaşlı 'ın gol attığı elemelerdeki ikinci hafta karşılaşmasında Kamerun, konuk ettiği Zambiya ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'da forma giyen Kamerunlu oyuncu , maçta 90 dakika görev yaptı.

    2018 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri üçüncü tur B Grubu'nda Kamerun, Beşiktaşlı Vincent 'ın gol attığı karşılaşmada evinde Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.

    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Afrika kıtasından katılacak takımların belirleneceği elemelerin ikinci haftasında Kamerun ile Zambiya karşı karşıya geldi.

    Zambiya, karşılaşmanın 34. dakikasında Collins Mbesuma'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının sonunda sahneye Aboubakar çıktı. Beşiktaşlı futbolcu, 45+5. dakikada penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı.

    Müsabakanın 2. yarısında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Galatasaray'da forma giyen Kamerunlu savunmacı Aurelien , mücadelede 90 dakika görev yaptı.

    Bu sonuçla Kamerun puanını 2'ye çıkardı, Zambiya ise ilk puanını aldı.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:11
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