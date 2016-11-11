 Fanları çok sevinecek! – Fotomaç – 11 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Fanları çok sevinecek!

    Fanları çok sevinecek!

    Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Montreal Impact forması giyen Didier Drogba, sezon sonunda futbolu bırakmayacağını açıkladı.

    Alman basınına konuşan Fildişi Sahilli futbolcu, Montreal ile sözleşmesinin aralık ayı sonunda biteceğini ve serbest kalacağını söyledi.

    MLS'de şampiyon olmaları durumunda ne yapacağına karar vermediğini belirten 38 yaşındaki yıldız oyuncu, yeşil sahalarda devam etmek istediğini ve futbol oynarken kendisini hala çocuk gibi hissettiğini vurguladı.

    Bu sezon Montreal Impact formasıyla 25 resmi maça çıkan Drogba, 11 gol atıp 6 asist yaptı.

    Galatasaray'da da 1,5 sezon (Ocak 2013-Haziran 2014) forma giyen oyuncu, 9 sene Chelsea forması giymiş, 4 Premier Lig, 3 İngiltere Lig Kupası, 4 İngiltere Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 15:39
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fanları çok sevinecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.