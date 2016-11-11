Fanları çok sevinecek!

Alman basınına konuşan Fildişi Sahilli futbolcu, Montreal ile sözleşmesinin aralık ayı sonunda biteceğini ve serbest kalacağını söyledi.

MLS'de şampiyon olmaları durumunda ne yapacağına karar vermediğini belirten 38 yaşındaki yıldız oyuncu, yeşil sahalarda devam etmek istediğini ve futbol oynarken kendisini hala çocuk gibi hissettiğini vurguladı.

Bu sezon Montreal Impact formasıyla 25 resmi maça çıkan Drogba, 11 gol atıp 6 asist yaptı.

Galatasaray'da da 1,5 sezon (Ocak 2013-Haziran 2014) forma giyen oyuncu, 9 sene Chelsea forması giymiş, 4 Premier Lig, 3 İngiltere Lig Kupası, 4 İngiltere Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.