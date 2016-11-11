 Cüneyt Çakır’a zor görev – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    ’a zor görev

    Cüneyt Çakır’a zor görev
    kokartlı hakemimiz , 2018 Dünya Kupası elemelerinde bugün düdük çalacak. Çakır, F Grubu'nda oynanacak İngiltere-İskoçya karşılaşmasını yönetecek. Wembley Stadı'nda oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 03:43
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