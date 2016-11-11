Çin'in futbolda yüzü gülmüyor

Milli takım düzeyinde dünya şampiyonluklarının yaşanması için çalışmaların gerçekleştirildiği ve 2050 yılında Çin'in dünya futbolunun "süper gücü" haline gelmesi için yapılan yatırımlara rağmen işler yolunda gitmiyor.

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde son 4 maçın 3'ünü kaybedip 1'inde berabere kalan Çin Milli Takımı, grubunda son sırada yer alıyor. Kaybedilen maçlar sonrasında protestoların düzenlendiği Çin'de yeni umut ise milli takımda teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam Marcello Lippi oldu.

Suriye yenilgisi eleştirileri arttırdı

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılmak için mücadele eden Çin Milli Takımı, beklenen performansı sergileyemedi. Devlet destekli yapılan çalışmalara rağmen Çin, Asya Elemeleri'nde Güney Kore'ye 3-2, Suriye'ye 1-0, Özbekistan'a ise 2-0 yenilip, İran'la golsüz berabere kaldı.

Beklentilerin çok altında performans sergileyen Çin Milli Takımı'nın, iç savaşın yaşandığı Suriye'ye yenilmesinin ardından ülkede eleştiriler iyice arttı. Bir grup taraftar futbol federasyonun önünde toplanıp protesto gösterisi düzenleyerek federasyon başkanının istifasını istedi.

Çin umutları Lippi'ye bağladı

Evinde alınan Suriye yenilgisinin ardından Özbekistan deplasmanına giden Çin, rakibine 2-0 mağlup oldu. Art arda gelen başarısız sonuçlar ve istenen başarının bir türlü gelmemesi nedeniyle Çin Futbol Federasyonu teknik direktör Gao Hongbo'nun görevine son verdi.

Juventus ile 5 İtalya Birinci Ligi (Serie A) şampiyonluğu yaşayan, 1995-1996 sezonunda siyah-beyazlı takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, 2006 yılında ise İtalya ile FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Marcello Lippi, Çin Milli Takımı'nın başına getirildi.

2012-2015 yılları arasında Çin Süper Lig'de Guangzhou Evergrande'yi 3 kez üst üste şampiyon yapan 68 yaşındaki teknik adamın aldığı ücret açıklanmadı ancak İtalyan teknik direktörün yıllık 20 milyon avroya (Yaklaşık 70 milyon lira) anlaştığı ve dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri arasına girdiği öne sürüldü.

Hedef 2050'de Dünya Kupası

Asya futbolunda öncü olmayı hedefleyen Çin'in, ülkedeki altyapı ve futbol okulu tesislerine yatırımları giderek artıyor. Özellikle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yoğun ilgisi de futbolun ülke gündemine girmesinde önem taşıyor.

Çin Milli Takımı, Dünya Kupaları'nda sadece Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi. Çin, Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu'nda maç kazanamadan turnuvaya veda etti.

FIFA dünya sıralamasında 84. basamakta yer alan Çin'in hedefi futbolda süper güç olmak ve 2050 yılına kadar Dünya Kupası'nı kaldırmak.

Yıldız isimler başarılı teknik direktörler

Çin'de yabancı oyuncu ve ünlü teknik direktörlerin transferleriyle takımları güçlendirmenin ötesinde halkın futbola dikkatini çekmeye çalışmak ve futbolun tanıtımının yapılması da planlanıyor.

Avrupa yerine Çin'i tercih edenler arasında yıldız isimler bulunuyor. Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG, Brezilya Milli Takımı formasını 48 kez giyen "Hulk" lakaplı Givanildo Vieira de Souza için Rusya'nın Zenit takımına 55,8 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek transfer rekoru kırdı. Rekor 50 milyon avroya Jiangsu Suning takımına bu yıl transfer edilen Alex Teixeira'nın elindeydi.

Hulk böylece Alex Teixeira, Jackson Martinez, Ramires, Gervinho, Demba Ba, Paulinho, Fredy Guarin, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi, Renato Augusto, Burak Yılmaz, Ersan Adem Gülüm'le birlikte Çin'de oynamayı tercih eden futbolcular arasına girdi.

Brezilyalı teknik direktör Felipe Scolari, Guangzhou Evergrande'nin, İsveçli çalıştırıcı Sven Goran Eriksson, Shanghai SIPG'nin, Serie A'da şampiyonluklar yaşayan İtalyan teknik adam Alberto Zaccheroni ise Beijing Guoan'ın başında bulunuyor.

70 bin futbol sahası yapılacak

Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, futbola maddi ve manevi desteğin sürekli artacağı vurgusu yapıldı. 50 milyon yetişkin ve çocuğun futbola ilgisinin sağlanması amacıyla en az 20 bin antrenman ve 70 bin futbol sahasının 2020 yılına kadar hazır hale geleceği belirtildi.

Kısa, orta ve uzun vadeli planların yer aldığı açıklamada, 2030'a kadar her maçı en az 10 bin seyircinin izlemesinin beklendiği, erkek ve kadınlarda da milli takım düzeyinde yükselişe geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Taraftar sayısıyla birlikte yayın gelirleri de arttı

Ülke futbolunda taraftar sayısında son yıllarda yaşanan büyük artış, yayın gelirlerine de yansıdı.

Yerel kanallar, geçen yıl Çin'deki maçların yayın hakları için yalnızca 9 milyon dolar ödedi. Geçen yıl ekim ayında yapılan yeni sözleşmeyle ise önümüzdeki 5 sezon için 1,25 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.