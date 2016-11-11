3 grupta 9 maç oynanacak
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dördüncü hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.
I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Antalya Stadı'nda Kosova'yı saat 20.00'de konuk edecek. Karşılaşmayı TV 8 canlı yayınlayacak. Grubun diğer maçlarında Hırvatistan İzlanda'yı aynı saatte, Ukrayna ise Finlandiya'yı saat 22.45'te ağırlayacak. Ukrayna-Finlandiya maçı da TV 8,5 canlı olarak ekrana getirecek.
Güvenlik nedeniyle İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı yerine Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da oynanacak Arnavutluk-İsrail maçını ise Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetecek.
Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
D Grubu:
20.00 Gürcistan-Moldova
20.00 Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti
22.45 Galler-Sırbistan
G Grubu:
22.45 Liechtenstein-İtalya
22.45 Arnavutluk-İsrail
22.45 İspanya-Makedonya
I Grubu:
20.00 Türkiye-Kosova
20.00 Hırvatistan-İzlanda
22.45 Ukrayna-Finlandiya
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:40
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Toplam 3
Yorum
ozi Sol Kanatta Sıkıntımız Var.Q7 Sağ Kanada Geçince Sol da Sol Kanada Geçince Sağda Boşluk Var.Eğer Bu Adam Gelirse Varya Türkiyenin En Büyük Transfer Olur.Adam Mütiş Ötesi
- Mükemmel ikili
Toplam 1
Yorum
ali kaba atibayı takımda kaptan olarak görmek istiyoruz ,yönetim bunu değerlendirin kaptanlık çok yakışacaktır atiba ya,
- Bektaş, Elazığ’da
Toplam 1
Yorum
harputlu Bayram hoca kişiliği ve futbol bilgisiyle mükemmel bir kişilik.Elazığspora çok faydası muhakkak olacaktır.Allah yardımcısı olsun.Yolu acık olsun.
3 grupta 9 maç oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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