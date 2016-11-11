 3 grupta 9 maç oynanacak – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    3 grupta 9 maç oynanacak

    3 grupta 9 maç oynanacak

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dördüncü hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.

    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

    I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Antalya Stadı'nda Kosova'yı saat 20.00'de konuk edecek. Karşılaşmayı TV 8 canlı yayınlayacak. Grubun diğer maçlarında Hırvatistan İzlanda'yı aynı saatte, Ukrayna ise Finlandiya'yı saat 22.45'te ağırlayacak. Ukrayna-Finlandiya maçı da TV 8,5 canlı olarak ekrana getirecek.

    Güvenlik nedeniyle İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı yerine Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da oynanacak Arnavutluk-İsrail maçını ise Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetecek.

    Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    D Grubu:

    20.00 Gürcistan-Moldova

    20.00 Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti

    22.45 Galler-Sırbistan

    G Grubu:

    22.45 Liechtenstein-İtalya

    22.45 Arnavutluk-İsrail

    22.45 İspanya-Makedonya

    I Grubu:

    20.00 Türkiye-Kosova

    20.00 Hırvatistan-İzlanda

    22.45 Ukrayna-Finlandiya

    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:40
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