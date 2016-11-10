Yunanistan'da futbol ligi durduruldu
Yunanistan Futbol Federasyonu, Ulusal Hakem Komitesi Başkanı'nın evinin şüpheli bir yangın sonrasında yıkılmasının ardından, ülkedeki bütün profesyonel futbol maçlarını askıya aldığını açıkladı.
Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin şüpheli bir yangın sonucu yıkılması sonrasında ülkedeki tüm profesyonel futbol maçlarının askıya alındığı belirtildi.
Kararın FIFA'ya bildirildiği ve olayın hemen ardından soruşturma açıldığı öğrenildi. Yunanistan'da son aylarda futbolun tartışmalı yönetimi nedeniyle federasyona ve Yunan hükumetine karşı büyük bir muhalefet söz konusuydu.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:50
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Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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