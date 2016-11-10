Yunanistan'da futbol ligi durduruldu

Yunanistan Futbol Federasyonu, Ulusal Hakem Komitesi Başkanı'nın evinin şüpheli bir yangın sonrasında yıkılmasının ardından, ülkedeki bütün profesyonel futbol maçlarını askıya aldığını açıkladı.

Yunanistan'da profesyonel seviyedeki tüm futbol müsabakalarının süresiz askıya alındığı duyuruldu.



Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Hakem Komitesi Başkanı Giorgos Bikas'ın evinin şüpheli bir yangın sonucu yıkılması sonrasında ülkedeki tüm profesyonel futbol maçlarının askıya alındığı belirtildi.



Kararın FIFA'ya bildirildiği ve olayın hemen ardından soruşturma açıldığı öğrenildi. Yunanistan'da son aylarda futbolun tartışmalı yönetimi nedeniyle federasyona ve Yunan hükumetine karşı büyük bir muhalefet söz konusuydu.