Türkiye'nin taraftarda lider takımı belli oldu

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Türk Telekom Arena'da maç başına ortalama 33 bin taraftar önünde oynayarak, en yüksek taraftar ortalamasına sahip takım olarak dikkati çekti.

Seyircisiz oynadığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ortalamaya dahil edilmediği Galatasaray'ı, yeni stadı Vodafone Arena'da maçlarını oynayan Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlılar, ortalama 30 bin taraftar ile ikinci sırada yer aldı.

FENERBAHÇE, BURSASPOR VE ATİKER KONYASPOR'UN GERİSİNDE

Bu sezon istediği taraftar sayısına ulaşamayan Fenerbahçe ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı 5 iç saha karşılaşmasına, maç başına ortalama 17 bin taraftar geldi. Sarı-lacivertliler, böylece 21 bin ortalamayla oynayan Atiker Konyaspor ve 20 bin ortalama tutturan Bursaspor'u geçemedi.

Fenerbahçe, en fazla seyirci sayısına 3. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında ulaştı. Fenerbahçe'nin, sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı mücadeleyi 22 bin 300 taraftar tribünde izledi.

Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç ile taraftar ortalamasını yükseltmesi bekleniyor. İki ekip arasında 2015-2016 sezonunda Kadıköy'de oynanan mücadeleyi yaklaşık 45 bin taraftar tribünde takip etmişti.





814 BİN 305 SEYİRCİ, ORTALAMA 9 BİN 48

Süper Lig'de 10 haftada oynanan 90 karşılaşmayı toplam 814 bin 305 seyirci izlerken, maç başına seyirci ortalaması 9 bin 48 olarak gerçekleşti.

Ligin 10. haftası 93 bin 500 kişi ve 10 bin 389 ortalamayla en çok seyircinin tribünlere gittiği hafta oldu. Ligde ilk haftada ise en düşük taraftar sayısına ulaşıldı. İlk hafta 52 bin 270 toplam seyirci ve maç başı 5 bin 800 ortalama ile bu sezon en az seyircinin tribünlerde yer aldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında sezonun ilk derbisinin oynandığı 5. haftada ise seyirci ortalaması ilk haftayı neredeyse ikiye katladı. 5. haftada ortalama seyirci sayısı 10 bin 370'e ulaştı.

EN ÇOK İZLENEN MAÇ GALATASARAY-TRABZONSPOR

Şu ana kadar en fazla taraftar ortalaması ise ligin 8. haftasında yakalandı. Bu haftada maç başına 13 bin 105 taraftar, takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerini aldı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla seyirci önünde oynanan karşılaşma da 8. haftada yapıldı. Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ın, Trabzonspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi 42 bin 748 taraftar izledi. Bu maç, ligin en fazla seyirci çeken mücadelesi oldu.

EN AZ İLGİ GÖSTERİLEN MÜSABAKA KASIMPAŞA-GAZİANTEPSPOR

Süper Lig'in 7. haftasında yapılan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Kasımpaşa-Gaziantepspor maçında tribünlerde sadece 568 taraftar vardı.

İstanbul'da oynanan bu mücadele, ligde şu ana dek en az seyirci önünde yapılan maç konumunda.

Ligin ilk 5 haftasında sadece 1 puan alabilen Kasımpaşa, 10 hafta sonunda 11 puanla 11. sırada yer alıyor.







EN FAZLA İZLENEN MAÇLAR GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla izlenen ilk 5 maç, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmalar oldu.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla izlenen 5 maç şöyle:

Maç adı Seyirci sayısı

1- Galatasaray-Trabzonspor 42748

2- Galatasaray-Antalyaspor 40930

3- Beşiktaş-Galatasaray 37237

4- Beşiktaş-Trabzonspor 31501

5- Beşiktaş-Antalyaspor 30313

LİDER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ORTALAMASI 2 BİN 500

Tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan Medipol Başakşehir de taraftar yönünden sıkıntı yaşayan kulüplerden.

Elde ettiği başarılı sonuçlara rağmen turuncu-lacivertliler, bu sezon 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ortalama 2 bin 500 taraftara maçlarını oynuyor.

İstanbul ekibi, 10 hafta sonunda 8 galibiyet ve 2 beraberlik ile liderlik koltuğundaki yerini koruyor.

SÜPER LİG'DE İLK 10 HAFTANIN SEYİRCİ SAYILARI

Spor Toto Süper Lig'de ilk 10 haftanın seyirci sayıları ve ortalamaları şöyle:

Hafta Toplam seyirci Maç başına ortalama seyirci

1. Hafta 52270 5808

2. Hafta 75860 8249

3. Hafta 73171 8130

4. Hafta 83588 9288

5. Hafta 93332 10370

6. Hafta 79918 8880

7. Hafta 76197 8466

8. Hafta 117949 13105

9. Hafta 68520 7613

10. Hafta 93500 10389

TOPLAM 814305 9048



