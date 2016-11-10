 Tahkim Kurulu cezaları onadı! – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Tahkim Kurulu cezaları onadı!

    Tahkim Kurulu cezaları onadı!

    Türkiye Futbol Federasyonu () Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sahadan çekildiği maçı nedeniyle 'a verdiği 3-0 hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezasını onadı.

    'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, 'de deplasmanda yaptığı maçında sahadan çekildiği için PFDK tarafından 3-0 mağlup sayılan ve 3 puanı silinen 'un başvurusunu görüştüğü bildirildi. Kurulun, verilen cezada sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle Eskişehirspor Kulübünün itirazını reddettiği belirtildi.

    Tahkim Kurulunun, PFDK'nın 42 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası verdiği Eskişehir Kulübü Başkanı Halil Ünal'ın cezasını 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası olarak düzelterek onadığı kaydedildi.

    Kurulun, PFDK'nın ikişer maç men ve on üçer bin lira para cezası verdiği Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan ile kaleci antrenörü Mehmet Tezcan'ın cezalarını da birer maç men ve altı bin beş yüzer bin lira para cezası olarak değiştirdiği ifade edildi.

    Tahkim Kurulunun ayrıca, Eskişehirspor Kulübünün yaptırımın ertelenmesi taleplerini de reddettiği aktarıldı.

    DENİZ ATEŞ BİTNEL'İN CEZASI ONANDI
    Tahkim Kurulunun, A klasman hakemi 'e PFDK'nın verdiği 60 gün hak mahrumiyeti cezasını onadığı bildirildi.

    Kurulun, verilen cezada sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle Bitnel'in itirazını reddettiği ve cezanın onanmasına oy birliği ile karar verdiği belirtildi.

    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:05
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