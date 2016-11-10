Skandal sözler
NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay canlı yayında terör örgütü propagandası yapan gazetecilere destek çıkarak skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?
Güntekin Onay'ın bu sözlerine tepki yağdı. Vatana ihanet eden ve teröristlerin sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle, hakem hatasını gözler önüne seren FOTOMAÇ'a yapılan sansürü aynı kefeye koyan Güntekin Onay, açık açık terör destekçisi gazetecileri savundu.
BEŞİKTAŞ'A EYVALLAH, G.SARAY'A TU KAKA!
Beşiktaşlılığıyla tanınan Güntekin Onay'ın çalıştığı kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın katıldığı canlı yayın nedeniyle yakın zamanda Galatasaray'ın boykotuyla karşılaşmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından Güntekin Onay'ın yer aldığı kanalın muhabirlerinin akreditasyon yetkisi durdurulunca, spor kanalı yönetimi Galatasaray haberlerine kısıtlama getirmeyi tercih etmişti. Onay'ın, kendi televizyonunun Galatasaray'a uyguladığı yaptırıma sessiz kalıp, Beşiktaş yöneticisi edasında ekranlarda 'sansürcü' zihniyete destek çıkması ayrıca kafalarda soru işareti yarattı.
YÜREKLİYSEN İSİMLERİ AÇIKLA
NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay'ın canlı yayında "Türkiye'deki gazeteciler tutuklanıyor, fikir özgürlüğü yok" şeklindeki sözlerine tepkiler sürüyor. Aktuel.com.tr yazarı Ersoy Dede yazısında Ferit Şahenk ve Güntekin Onay'a bazı sorular sordu:
İLK HAKEM ELEŞTİREN Mİ?
Yazarınızın futboldan anlamadığını biliyorsunuz.. Ancak o sabah uyandığımda bilâ istisna herkesin maçta hakemin tavrından şikayetçi olduğunu gördüm.. Hatta radyo programım vardı o saatte, açıktan da sordum; ".. bu hakem Beşiktaşlı mıymış yani?.." diye..
Şimdi kahir ekseriyet bu hissiyattayken bunu dile getiren bir manşetle çıkan gazeteye, bir futbol yorumcusu en fazla ne diyebilir ki?.. Evet beğenmeyebilir, eleştirebilir.. Hatalı bulabilir..
Hakem hatalarını sert bir dille eleştiren hatta hakemin taraf tuttuğunu iddia eden ilk gazete midir Fotomaç?.
KİMLER İŞSİZ BIRAKILDI
Sayın Ferit Şahenk… Herhangi bir politik tartışma programında söylense anlarız. NTV haber kanalında Mehmet Tezkan söyler, Nagehan Alçı verir cevabını..
Olur.. Peki spor programlarında, karşısında; ".. ne alakâsı var arkadaş!.." diyecek kimsenin olmadığı bir anda, tam da hedef kitleye nokta vuruşla, vatan hainlerinin selamlanması sizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu?..
Ve Güntekin Onay..
Yürekliysen bir sonraki programda, sıfatlarını saydığın bu adamların isimlerini de söylersin…
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:30
- Yürekliysen isimleri açıkla Güntekin Onay!
Toplam 10
Yorum
... 40-50 yıldır lafını anlamayıp , bu kadar algı operasyonları yapmanız bizi hiç şaşırtmıyor. Ne kadar sığsınız.
- 10 haftadır gol orucunu bozamadı
Toplam 5
Yorum
bordom yatabare kalmalıydı, n.doye ve sukun forvet özellikleri çok zayıf defans takımı olmammıza rağmen çok gol yiyoruz ofans gücümüzün zayıflığıda buna eklenince sonuç ortaya çıkıyor kanatlara iki oyuncu bulursak muhammet demir bile yeterli olur bu sezon için, forvet dünya futbolunda bile çok kısıtlı ama kanat golcüler bulabiliriz tıpkı jaja, burak ve umut gibi hangisi direkt forvetti ki ama en iyi golcülerimizdi keza fatih tekke ve hami bile kanat forvetlerdi ama leblebi gol atıyorlardı.
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 4
Yorum
FB77 Korkulan oldu
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