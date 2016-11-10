 Skandal sözler – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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HEPSİ
    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Skandal sözler

    Skandal sözler

    NTV Spor yorumcusu canlı yayında terör örgütü propagandası yapan gazetecilere destek çıkarak skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu.

    Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakemin hatasını ortaya seren FOTOMAÇ, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sansürüne uğradı. Konuyla ilgili NTV Spor yorumcusu , skandal bir basın özgürlüğü tanımında bulundu. Onay, terör örgütü propagandası yapan gazetecilerle, hakemin hatasını ortaya seren gazetecileri aynı kefeye koydu. FETÖ-PKK'nın tetikçilerinin gözaltına alınması ve Fotomaç'a yapılan sansürle ilgili Güntekin Onay şöyle konuştu: "Biz gazeteciler birbirimize destek olmalıyız. Ancak bu ülkede gazeteciler hapiste, tutuklanıyor, işsiz kaldılar, o zaman basın özgürlüğü konusunda hassasiyetleri başka taraflara da kaydırmalıyız. Bir tane muhabirin tesislere alınmıyor diye 'basın özgürlüğü nerede?' diye konuşanlar bunlardan da bahsetsin."

    TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ?
    Güntekin Onay'ın bu sözlerine tepki yağdı. Vatana ihanet eden ve teröristlerin sözcülüğünü yapan sözde gazetecilerle, hakem hatasını gözler önüne seren FOTOMAÇ'a yapılan sansürü aynı kefeye koyan Güntekin Onay, açık açık terör destekçisi gazetecileri savundu.

    BEŞİKTAŞ'A EYVALLAH, G.SARAY'A TU KAKA!
    Beşiktaşlılığıyla tanınan Güntekin Onay'ın çalıştığı kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın katıldığı canlı yayın nedeniyle yakın zamanda Galatasaray'ın boykotuyla karşılaşmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından Güntekin Onay'ın yer aldığı kanalın muhabirlerinin akreditasyon yetkisi durdurulunca, spor kanalı yönetimi Galatasaray haberlerine kısıtlama getirmeyi tercih etmişti. Onay'ın, kendi televizyonunun Galatasaray'a uyguladığı yaptırıma sessiz kalıp, Beşiktaş yöneticisi edasında ekranlarda 'sansürcü' zihniyete destek çıkması ayrıca kafalarda soru işareti yarattı.

    YÜREKLİYSEN İSİMLERİ AÇIKLA
    NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay'ın canlı yayında "Türkiye'deki gazeteciler tutuklanıyor, fikir özgürlüğü yok" şeklindeki sözlerine tepkiler sürüyor. Aktuel.com.tr yazarı Ersoy Dede yazısında Ferit Şahenk ve Güntekin Onay'a bazı sorular sordu:

    İLK HAKEM ELEŞTİREN Mİ?
    Yazarınızın futboldan anlamadığını biliyorsunuz.. Ancak o sabah uyandığımda bilâ istisna herkesin maçta hakemin tavrından şikayetçi olduğunu gördüm.. Hatta radyo programım vardı o saatte, açıktan da sordum; ".. bu hakem Beşiktaşlı mıymış yani?.." diye..
    Şimdi kahir ekseriyet bu hissiyattayken bunu dile getiren bir manşetle çıkan gazeteye, bir futbol yorumcusu en fazla ne diyebilir ki?.. Evet beğenmeyebilir, eleştirebilir.. Hatalı bulabilir..
    Hakem hatalarını sert bir dille eleştiren hatta hakemin taraf tuttuğunu iddia eden ilk gazete midir Fotomaç?.

    KİMLER İŞSİZ BIRAKILDI
    Sayın Ferit Şahenk… Herhangi bir politik tartışma programında söylense anlarız. NTV haber kanalında Mehmet Tezkan söyler, Nagehan Alçı verir cevabını..
    Olur.. Peki spor programlarında, karşısında; ".. ne alakâsı var arkadaş!.." diyecek kimsenin olmadığı bir anda, tam da hedef kitleye nokta vuruşla, vatan hainlerinin selamlanması sizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu?..
    Ve Güntekin Onay..
    Yürekliysen bir sonraki programda, sıfatlarını saydığın bu adamların isimlerini de söylersin…
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:30
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