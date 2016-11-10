"İnceleme ve çalışmalar sürüyor"

TFF'den yapılan açıklamada, video yardımcı hakem uygulamasıyla ilgili FIFA, UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile iletişim halinde olunduğu, bu kurumlarla koordineli olarak hem incelemelerin hem de çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Merkez Hakem Kurulu temsilcilerinin, video yardımcı hakem sisteminin denendiği Heracles Almelo-Utrecht maçını Holanda'da takip ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Mayıs 2016'da hakemlerimizden Hüseyin Göçek ile Bülent Yıldırım, IFAB tarafından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen, video hakemlik sisteminin ve bu sistemde kullanılacak ekipmanların hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldığı 3 gün süren bir seminere TFF adına katılmışlar, aldıkları bilgileri ilgililere aktarmışlardır. Bu seminerde TFF, IFAB ve FIFA'nın video yardımcı hakem sisteminin tanıtımı için davet ettiği ilk federasyonlardan biri olmuştur. Ayrıca, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da eylül ayında katıldığı 2018 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'nde, video yardımcı hakem sistemi hakkında eğitim almış, bu sistemle ilgili saha uygulamalarına katılmış, seminerde edindiği tecrübeleri de TFF ve MHK ile paylaşmıştır."

TFF'nin video yardımcı hakem sistemini yürüten firmayla da temas halinde olduğu aktarılarak, "TFF, bu sistemde uygulanacak protokolleri, kullanılacak ekipmanları ve IFAB onaylı testleri de yakından takip etmektedir. İlgili sistem, şu an IFAB ve FIFA tarafından test aşamasında olup, henüz uygulanmak için tam olarak hazır değildir." görüşleri aktarıldı.