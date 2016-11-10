"İnceleme ve çalışmalar sürüyor"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanacağı yönünde haberler basına yansıyan video yardımcı hakem konusuyla ilgili olarak bir açıklama yayımlayarak, sistemin henüz uygulama aşamasında olmadığını duyurdu.
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Merkez Hakem Kurulu temsilcilerinin, video yardımcı hakem sisteminin denendiği Heracles Almelo-Utrecht maçını Holanda'da takip ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Mayıs 2016'da hakemlerimizden Hüseyin Göçek ile Bülent Yıldırım, IFAB tarafından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen, video hakemlik sisteminin ve bu sistemde kullanılacak ekipmanların hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldığı 3 gün süren bir seminere TFF adına katılmışlar, aldıkları bilgileri ilgililere aktarmışlardır. Bu seminerde TFF, IFAB ve FIFA'nın video yardımcı hakem sisteminin tanıtımı için davet ettiği ilk federasyonlardan biri olmuştur. Ayrıca, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da eylül ayında katıldığı 2018 Dünya Kupası Aday Hakem Semineri'nde, video yardımcı hakem sistemi hakkında eğitim almış, bu sistemle ilgili saha uygulamalarına katılmış, seminerde edindiği tecrübeleri de TFF ve MHK ile paylaşmıştır."
TFF'nin video yardımcı hakem sistemini yürüten firmayla da temas halinde olduğu aktarılarak, "TFF, bu sistemde uygulanacak protokolleri, kullanılacak ekipmanları ve IFAB onaylı testleri de yakından takip etmektedir. İlgili sistem, şu an IFAB ve FIFA tarafından test aşamasında olup, henüz uygulanmak için tam olarak hazır değildir." görüşleri aktarıldı.
- 10 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:12
- De Boer geliyor
Toplam 2
Yorum
Yasama En iyi seçim bence en ekonomik olanı yılmaz Vural. Eğer şampiyon yaparsa gelecek yıl da takımda kalır. Uzun vadede daha başarılı olur.
- Derbiyi yabancı hakem yönetsin
Toplam 6
Yorum
Sefeer Kesinlikle yabancı hakem.
- Barcelona'dan Atatürk mesajı
Toplam 1
Yorum
bjk1903 ADAMSIN BARCELONA
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