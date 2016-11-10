Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. yöneticisi LEVENT NAZİFOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



2- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 05.11.2016 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- KAYSERİSPOR Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK - KAYSERİSPOR TFF Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.11.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI SPOR TOTO KUZEY ALT 108 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, flaş röportaj röportajların zamanında yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, basın toplantısının zamanında yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 05.11.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 405,406 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin flaş röportaj röportajların zamanında yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin basın toplantısının zamanında yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



TRABZONSPOR A.Ş. başkanı MUHARREM USTA hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



6- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 05.11.2016 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ÜST TRİBÜN B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ENGİN İPEKOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



7- BOLUSPOR Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- MERSİN İDMANYURDU Kulübü antrenörü YUSUF ŞİMŞEK'in, 04.11.2016 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BALIKESİRSPOR Kulübünün, 05.11.2016 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN R,S,Ş,T bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



10- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 05.11.2016 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- BUCASPOR Kulübü sporcusu VELİ KIZILKAYA'nın, 05.11.2016 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü sporcusu ÖZKAN TAŞTEMUR'un, 05.11.2016 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - FETHİYESPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 05.11.2016 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.'nin, 05.11.2016 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. sporcusu BURAK SARI'nın, rakip takım teknik direktörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü sporcusu BEDRİ CAN ÖZDOĞAN'ın, 05.11.2016 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü teknik sorumlusu UFUK İSKENDER'in, 05.11.2016 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (Oyçokluğu)



17- İNEGÖLSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZDEMİR'in, 05.11.2016 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - KASTAMONUSPOR 1966 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- 24ERZİNCANSPOR Kulübü kaleci antrenörü FARUK AKILLI'nın, 06.11.2016 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR - 24ERZİNCANSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş.'nin, 06.11.2016 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİK SPOR A.Ş. - KIZILCABÖLÜKSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- KÜTAHYASPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM SERT'in, 06.11.2016 tarihinde oynanan KÜTAHYASPOR - KOZAN BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- KEMERSPOR 2003 Kulübü antrenörü GÜRKAN FERHATOĞLU'nun, 06.11.2016 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003 - YEŞİL BURSA A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, 06.11.2016 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş. - DERİCESPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BATMAN PETROL SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - DARDANELSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada ambulans araç ve görevlilerini stadyumda bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- KIRIKHANSPOR Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada KIRIKHANSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN ÇİMEN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- HALİDE EDİP ADIVARSPOR antrenörü SACİT SERKAN EROK'un, 06.11.2016 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü kaleci antrenörü OĞUZHAN DOĞAR'ın, 06.11.2016 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - TARSUS İDMAN YURDU Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR - 12 BİNGÖL SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- BAYRAMPAŞA Kulübü sporcusu İBRAHİM KARACA'nın, 06.11.2016 tarihinde oynanan DÜZYURTSPOR - BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- MALTEPESPOR Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - ELAZİZ BLD. SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- SULTANBEYLİ BLD. SPOR Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BLD. SPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- PAYASSPOR Kulübünün, 06.11.2016 tarihinde oynanan PAYASSPOR - ORDUSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada PAYASSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET SEÇKİN'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada PAYASSPOR Kulübü başkanı GÖKHAN AKEL'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle dolayı takdiren 100 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 11.300.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- MUĞLASPOR Kulübü sporcusu EMRE ERTAŞ'ın, 06.11.2016 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR - MUĞLASPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada MUĞLASPOR Kulübü sporcusu ENDER ACAR'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- ATİKER KONYASPOR Kulübü antrenörü ÖMER AYÇİÇEK'in, 06.11.2016 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- KASIMPAŞA A.Ş. yöneticisi MERT TÜRKER'in, 06.11.2016 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına (Oyçokluğu) karar verildi.