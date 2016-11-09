Yürekliysen isimleri açıkla Güntekin Onay!

İŞTE AKTUEL.COM.TR YAZARI ERSOY DEDE'NİN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR:

BİR SPOR GAZETESİNE AMBARGO UYGULANIRSA DÜNYANIN HER YERİNDE ELEŞTİRİLİR!

Bir ülkenin en güçlü üç spor kulübünden birinde, o ülkenin en çok satan spor gazetesine ambargo konursa bu iş dünyanın her tarafında o mesleğin mensuplarınca eleştirilir.. Bu normal bir tavır değil. Anlaşılabilir, kabul edilebilir bir tarafı da yok.. Bunu bir kenara bırakalım.. Ayrıca değerlendireceğiz.. Peki böylesi bir manzara bir futbol yorumcusunun önüne geldiğinde o en fazla ne söyleyebilir?..

HAKEM ELEŞTİREN İLK GAZETE FOTOMAÇ MIDIR?

Yazarınızın futboldan anlamadığını biliyorsunuz..

Ancak o sabah uyandığımda bilâ istisna herkesin maçta hakemin tavrından şikayetçi olduğunu gördüm..

Hatta radyo programım vardı o saatte, açıktan da sordum; ".. bu hakem Beşiktaşlı mıymış yani?.." diye..

Şimdi kahir ekseriyet bu hissiyattayken bunu dile getiren bir manşetle çıkan gazeteye, bir futbol yorumcusu en fazla ne diyebilir ki?..

Evet beğenmeyebilir, eleştirebilir.. Hatalı bulabilir..

Hakem hatalarını sert bir dille eleştiren hatta hakemin taraf tuttuğunu iddia eden ilk gazete midir Fotomaç?..

BİR KULÜP BAŞKANININ ALACAĞI TAVIR BU MUDUR?

Gelelim kulübün tavrına..

Beşiktaş Başkanı, ilk kez Fotomaç'ın manşetinde gördüğünde mi yüzleşmiştir bu hakem faciasıyla?.. Kendi farketmedi diyelim, kimse söylememiş midir acaba Beşiktaş Başkanı'na;

".. efendim hakem biraz abartılı davranıyor.." diye..

Velev ki öyle değil.. Gazete yanılıyor.. Yani hakem taraf tutmadığı gibi hakkaniyetli ve de adil bir maç yönetti.. Fotomaç bu hakemin hakkını yedi yani.. Tavır bu mudur?.. Bu mu olmalıdır?.. Kulübün kapılarını Fotomaç'a kapatmak mıdır?.. Bunu da geçtik..

O gazetenin bağlı bulunduğu yayın grubundan bunun haber alma ve haber verme hürriyetine vurulmuş bir darbe olduğunu dile getirenlere dönük bu öfke niyedir?..

GÜNTEKİN ONAY'I FOTOMAÇ MESELESİNİ TERÖR MEDYASI DESTEKÇİLİĞİNE TAŞIDI

Gelin şimdi yavaş yavaş.. Dökülün teker teker..

Ne diyor NTV Spor'da Güntekin Onay isimli spor yorumcusu; "… bu ülkede gazeteciler hapiste, tutuklanıyorlar, işsiz kaldılar, baskı yapılıyor, kitaplar toplatılıyor.. Bir tane muhabir antrenmana alınmadı diye 'basın özgürlüğü'nü tartışanlar o zaman bu konuları da konuşsunlar…" Kime diyor bunu?.. Bu gruba.. İçinde bulunduğumuz gruba..

Kim için diyor peki?!..

Bakın değerli dostlar bu iş Beşiktaş-Fotomaç meselesini aşmış durumda..

BUNUN SPOR İLE İLGİSİ YOK. HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN!

Bunun sporla, futbolla falan ilgisi yok.. Herkes aklını başına alsın..

NTV'nin stüdyolarından yüksek reytingli bir programda FETÖ operasyonları vatana ihanet davaları üzerinden bir politik tavır ilanıdır bu..

Ey Güntekin Onay… Açık açık söylesene, kim tutuklu, kim baskılanıyor?..

Kimler politik baskıyla işsiz bırakıldı?.. Öyle beşiktaş-hakem-muhabir falan diyerek kelimelerin arkasına saklanarak NTV stüdyolarından kime selam çakıyorsun?..

Söyle kardeşim açık açık konuşalım.. Tutuklu FETÖ'cülere mi, yurtdışına kaçan vatan hainlerine mi?..

KİMLER İŞSİZ BIRAKILDI FERİT BEY. FİRARİ FETÖ'CÜLER Mİ PKK'LILAR MI?

Sayın Ferit Şahenk… Herhangi bir politik tartışma programında söylense anlarız.

NTV haber kanalında Mehmet Tezkan söyler, Nagehan Alçı verir cevabını.. Olur..

Peki spor programlarında, karşısında; ".. ne alakâsı var arkadaş!.." diyecek kimsenin olmadığı bir anda, tam da hedef kitleye nokta vuruşla, vatan hainlerinin selamlanması sizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu?..

YÜREKLİYSEN İSİM VER GÜNTEKİN ONAY!

Ve Güntekin Onay..

Yürekliysen bir sonraki programda, sıfatlarını saydığın bu adamların isimlerini de söylersin…

Kim baskılanmış, kim tutuklanmış, hep beraber öğrenelim..

Öyle atıp da kenara çekilmek yok.. Görelim bakalım..