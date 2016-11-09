Video hakem önerisi

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem hatalarının ardından federasyona öneri sunacak. 'Video hakem' sisteminin denenmesini isteyecek olan Gümüşdağ, "Hakem hatası bir takımı şampiyon yapabilir, küme de düşürübelir. Bu sistem denenmeli" dedi.