 Video hakem önerisi – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Video hakem önerisi

    Video hakem önerisi
    Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakem hatalarının ardından federasyona öneri sunacak. 'Video hakem' sisteminin denenmesini isteyecek olan Gümüşdağ, "Hakem hatası bir takımı şampiyon yapabilir, küme de düşürübelir. Bu sistem denenmeli" dedi.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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