 TFF, UEFA başkanını ziyaret etti – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    TFF, başkanını ziyaret etti

    TFF, UEFA başkanını ziyaret etti

    Başkanı , Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti.

    'nın İsviçre'nin kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarette Başkanı ve 'in yanı sıra; , , UEFA Ulusal Federasyonlar Bölüm Yöneticisi ve UEFA Başkanlık Ofisi Müdürü da hazır bulundu.

    Ziyarette Başkan Demirören, Eylül ayında UEFA Başkanlığına seçilen Aleksander Ceferin'e başarı dileklerini iletirken, karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.

    Ayrıca ziyarette, Başkan Demirören, UEFA Başkanı Ceferin'e, adının yazılı olduğu Milli Takım forması ile günün anısına hazırlanmış bir plaket takdim etti. UEFA Başkanı Ceferin ise Başkan Demirören'e üzerinde adının yazılı olduğu bir UEFA flaması hediye etti.

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:09
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