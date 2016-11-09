TFF, UEFA başkanını ziyaret etti

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra; TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, UEFA Ulusal Federasyonlar Bölüm Yöneticisi Zoran Lakovic ve UEFA Başkanlık Ofisi Müdürü İlker Uğur da hazır bulundu.

Ziyarette Başkan Demirören, Eylül ayında UEFA Başkanlığına seçilen Aleksander Ceferin'e başarı dileklerini iletirken, karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.

Ayrıca ziyarette, Başkan Demirören, UEFA Başkanı Ceferin'e, adının yazılı olduğu Milli Takım forması ile günün anısına hazırlanmış bir plaket takdim etti. UEFA Başkanı Ceferin ise Başkan Demirören'e üzerinde adının yazılı olduğu bir UEFA flaması hediye etti.