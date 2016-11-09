 Katar'ı rahat geçtik – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Katar'ı rahat geçtik

    Katar'ı rahat geçtik

    17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Tri Series Turnuvası'ndaki ikinci ve son maçında ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Aspire Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 24. dakikada Ozan Muhammed Kabak ve 52. dakikada Atalay Babacan'ın kaydettiği bildirildi.

    Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milliler, turnuvadaki ilk maçında Uruguay'a 1-0 mağlup olmuştu.

    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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