Futbolcu, hakemi öldürdü!

Meksika'daki amatör küme maçında bir futbolcu, kırmızı kart gösteren hakemi kafa darbesiyle öldürdü.

Tulancingo kentinde Amigos del Balon sahasında oynanan maçı yöneten hakem Viktor Tejo'nun çaldığı faule Canarios-Rojo Gomez takımı oyuncusu Ruben Vasquez itiraz etti. Futbolcu, itiraz sırasında küfür de edince hakem kırmızı kart gösterdi. Kartı görünce daha da sinirlenen Vasquez, bir kafa darbesiyle hakemi yere serdi. Yerde hareketsiz kalan hakeme yardım için koşan sağlık ekibi, hakemin kalbinin durduğunu fark etti. Bütün çabalara rağmen hakem yeniden hayata döndürülemedi. Futbolcunun ise bir arazi aracıyla kaçtığı belirtildi.