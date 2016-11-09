 FOTOMAÇ’A BÜYÜK DESTEK – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’A BÜYÜK DESTEK

    FOTOMAÇ’A BÜYÜK DESTEK
    'ın tesislere girme yasağı getirdiği 'a tüm Türkiye'den destek yağıyor. kulüplerinin yanı sıra alt liglerde de FOTOMAÇ'a destek veriliyor. futbolcuları sahaya "FOTOMAÇ okuyoruz" pankartı ile çıktı.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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