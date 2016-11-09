 Cüneyt Çakır Ada derbisinde – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Ada derbisinde

    Cüneyt Çakır Ada derbisinde
    FIFA kokartlı hakemimiz 'a dev maç... Çakır, F Grubu'nda yapılacak - maçını yönetecek. TFF'den yapılan açıklamada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı bildirildi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 11 Kasım Cuma günü yapılacak İngiltere-İskoçya maçı, saat 22.45'te başlayacak.
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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