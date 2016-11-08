Tongsir’in TSYD’si sansüre yine sessiz!
Fikret Orman'ın Fotomaç Gazetesi'ne getirdiği yasak kararına, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden (TSYD) herhangi bir tepki gelmedi.
Daha önce de spor basınına uygulanan yasak kararları için tepki göstermeyen Tongsir yönetimindeki TSYD, Orman'ın Türkiye'nin en çok satan spor gazetesine getirdiği sansür için de sessiz kalmayı tercih etti. Keyfi uygulamaları nedeniyle büyük tepki gören Tongsir'i eleştiren üyelerin topladıkları imzalar sonrası, TSYD'de olağanüstü kongre kararı alınmıştı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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