 Tongsir’in TSYD’si sansüre yine sessiz! – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    ’in TSYD’si sansüre yine sessiz!

    Tongsir’in TSYD’si sansüre yine sessiz!

    'ın 'ne getirdiği yasak kararına, 'nden (TSYD) herhangi bir tepki gelmedi.

    Daha önce de spor basınına uygulanan yasak kararları için tepki göstermeyen yönetimindeki TSYD, Orman'ın Türkiye'nin en çok satan spor gazetesine getirdiği sansür için de sessiz kalmayı tercih etti. Keyfi uygulamaları nedeniyle büyük tepki gören Tongsir'i eleştiren üyelerin topladıkları imzalar sonrası, TSYD'de olağanüstü kongre kararı alınmıştı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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