Shakhtar Donetsk, Dentinho'nun sözleşmesini yeniledi
- Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesini 5 yıl uzattı
Ukrayna Premier Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu Dentinho'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı.
Shakhtar Donetsk Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme yenilendiği bildirildi. Dentinho'nun 2018 yılında sona erecek sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.
Dentinho, 2011 yılında Brezilya'nın Corinthians takımından Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu. 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Brezilyalı futbolcu, Shakhtar Donetsk forması ile 91 maçta 13 gole imza attı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:53
- Fener geliyor Fener
Toplam 32
Yorum
Hayrettin Biz Renkliysek sizlerde bir o kadar renksizsiniz daha düne kadar Şampiyonlugu kaç sende bir kazananlar bir şampiyon oldular havalandılar lakin bizler hava almasını çok iyi biliriz fazla şımardınız yenildiginizde FB Çarpmışa döneceksiniz bunu yaz bir yere..
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Toplam 4
Yorum
isminiz Avrupa spor medyasına rezil olduk bu olaydan malesef inşallah öyle bir şey sorun olmaz
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Toplam 11
Yorum
komiksin Atıf ı rüyanda göremezsin zaten , varsa 20 milyon euron alırsın belki ama :))
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