 Shakhtar Donetsk, Dentinho'nun sözleşmesini yeniledi – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Shakhtar Donetsk, 'nun sözleşmesini yeniledi

    Shakhtar Donetsk, Dentinho'nun sözleşmesini yeniledi

    - Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesini 5 yıl uzattı

    Ukrayna Premier Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu 'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı.

    Shakhtar Donetsk Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme yenilendiği bildirildi. Dentinho'nun 2018 yılında sona erecek sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

    Dentinho, 2011 yılında Brezilya'nın Corinthians takımından Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu. 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Brezilyalı futbolcu, Shakhtar Donetsk forması ile 91 maçta 13 gole imza attı.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:53
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