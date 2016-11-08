Shakhtar Donetsk, Dentinho'nun sözleşmesini yeniledi

Ukrayna Premier Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı futbolcu Dentinho'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı.

Shakhtar Donetsk Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme yenilendiği bildirildi. Dentinho'nun 2018 yılında sona erecek sözleşmesinin 5 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

Dentinho, 2011 yılında Brezilya'nın Corinthians takımından Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu. 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Brezilyalı futbolcu, Shakhtar Donetsk forması ile 91 maçta 13 gole imza attı.