MHK el attı
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Beşiktaş-Trabzon maçının olay hakemi Mete Kalkavan için “Mete ile özel konuşup, hatalarını anlatacağım” dedi.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan derbinin olay hakemi Mete Kalkavan ile en yetkili ağızdan bir açıklama geldi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuştu. Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerini Riva'da olağanüstü toplayan Yusuf Namoğlu, "Mete ile bire bir konuşup hataları anlatacağım" diye konuştu.
GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK
Namoğlu, "Mete Kalkavan ve bir başkası ile henüz konuşmadım. Testler yapacağız ve son zamanlardaki sorun ve hatalarımızı masaya yatıracağız. MHK Danışmanı Roberto Rosetti katılacak Mete Kalkavan ile bire bir olarak uzun uzun konuşacağım. Konuşacağız, gerekli önlemler alınacak" ifadesini kullandı.
GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK
Namoğlu, "Mete Kalkavan ve bir başkası ile henüz konuşmadım. Testler yapacağız ve son zamanlardaki sorun ve hatalarımızı masaya yatıracağız. MHK Danışmanı Roberto Rosetti katılacak Mete Kalkavan ile bire bir olarak uzun uzun konuşacağım. Konuşacağız, gerekli önlemler alınacak" ifadesini kullandı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:14
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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