 MHK el attı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    MHK el attı

    MHK el attı

    MHK Başkanı , -Trabzon maçının olay hakemi için “Mete ile özel konuşup, hatalarını anlatacağım” dedi.

    ile arasında oynanan derbinin olay hakemi Mete Kalkavan ile en yetkili ağızdan bir açıklama geldi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuştu. Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerini Riva'da olağanüstü toplayan Yusuf Namoğlu, "Mete ile bire bir konuşup hataları anlatacağım" diye konuştu.

    GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK
    Namoğlu, " ve bir başkası ile henüz konuşmadım. Testler yapacağız ve son zamanlardaki sorun ve hatalarımızı masaya yatıracağız. MHK Danışmanı Roberto Rosetti katılacak Mete Kalkavan ile bire bir olarak uzun uzun konuşacağım. Konuşacağız, gerekli önlemler alınacak" ifadesini kullandı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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