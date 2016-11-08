 Karşıyaka Rusya'da kazandı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Karşıyaka Rusya'da kazandı

    Karşıyaka Rusya'da kazandı

    , A Spor'dan yayınlanan maçta FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Rus ekibi Avtodor Saratov'u 76-74 yendi.

    Karşılaşmanın başında daha etkili oynayan taraf olan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-18 üstün geçti. İki takımın da özellikle dış atışlardan skor ürettiği ikinci periyot sonunda Avtodor Saratov, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

    İkinci yarıya daha iyi başlayan , skorda öne geçip farkı açarken, son çeyreğe de 66-56 üstün girdi. Pınar Karşıyaka, son periyotta hücumdaki etkinliğini sürdüremese de son saniyede Mateusz Ponitka'nın attığı 2 sayılık basketle müsabakayı 76-74 kazandı.

    Pınar Karşıyaka, bu sonuçla dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı. Avtodor Saratov ise ikinci yenilgisini yaşadı.

    Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Avtodor Saratov'dan Nick Minnerath olurken, Pınar Karşıyaka adına J'Covan Brown 22 sayı üretti.

    Avtodor Saratov: 74 - Pınar Karşıyaka: 76

    Salon: Kristall Arena

    Hakemler: Apostolos Kalpakas (İsveç), Petr Hrusa (Çek Cumhuriyeti), Arturas Sukys (Litvanya)

    Avtodor Saratov: Fraizer 5, Klimenko, Kolesnikov 11, Minnerath 28, Stockton 3, Zubcic 14, Kolyushkin 11, Zabelin 2, Carrera

    Pınar Karşıyaka: Dillard 2, Brown 22, Ponitka 18, Summers 9, Owens 13, Petway 7, Muhammed Baygül 5, Mert Celep

    1. Periyot: 24-18

    Devre: 41-37

    3. Periyot: 56-66

    5 faulle çıkan: 33.00 Petway (Pınar Karşıyaka)

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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