Deniz Ateş Bitnel'e şok haber
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hakem Deniz Ateş Bitnel'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Trabzon yerel medyasına verdiği ileri sürülen röportaj nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Deniz Ateş Bitnel, 60 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
1- CİZRE SPOR Kulübünün, 02.11.2016 tarihinde oynanan 24ERZİNCANSPOR - CİZRE SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI
2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu ABDOU RAZACK TRAORE hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞI
3- ADANA DEMİRSPOR Kulübü başkanı SEDAT SÖZLÜ'nün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI
4- DENİZ ATEŞ BİTNEL'in, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38/a fıkrasına aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 16:12
- Fener geliyor Fener
Toplam 24
Yorum
gkhgny1907 advocaat çok iyi taktisyen.bunu yıllardır biliyoruz ve bu kadroya rağmen süper işelr yapıyor.ocakta depay yada oscar gelme ihtimali var uçarız
- Deniz Ateş Bitnel'e şok haber
Toplam 1
Yorum
6161 doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar . al işte. adam yapılan ahlaksızlıklara aslında bir karakutu . Trabzonspor yönetimi bu işin peşinde ol
- Van Persie: Ben iyiyim hayatım
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Gözüme bir şey kaçınca ben (Temsili) :)) Eğleniyor muyuz gençler ?
Deniz Ateş Bitnel'e şok haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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