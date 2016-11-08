Cüneyt Çakır, Wembley'e çıkıyor
FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İngiltere ile İskoçya arasında oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu karşılaşmasını yönetecek.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 17:44
- Güneş'in tek rakibi Lucescu
Toplam 32
Yorum
HALİL YILMAZ Metin ciğim iktidar partisini şimdi arkana almış konuşuyorsun. Bu iktidar bugün ak dediğine yarın kara der. Seninde dünyanı karartırlar...
- F.Bahçeli yıldızlar Marmaray’ı kullandılar
Toplam 7
Yorum
isminiz Sneijder-W nickli vatandas. Sen hic brezilyaya gittinmi? Orda yillar yillar once metro oldugunu biliyormusun? Brezilyanin dunyanin en buyuk 6. Ekonomisi oldugunu biliyormusun? Gordugunuz tek ulke turkiye oldugu icin. Boyle cahil cahil yorumlar yaparsiniz
- Aboubakar’a 12 milyon TL
Toplam 21
Yorum
Cenk Bu kadar beceriksizce gol kaçıran bir adam için başkan demiştiki "dil problemi var" yapma başkan yüzde yüzlük golleri kaçırması dille değil beyin ve ayakla ilgili sorunu.
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