Cüneyt Çakır, Wembley'e çıkıyor

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İngiltere ile İskoçya arasında oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda 11 Kasım Cuma günü TSİ 22.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.