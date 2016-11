Beşiktaş yönetiminin, FOTOMAÇ'a koyduğu yasağa tepki yağıyor. Anadolu kulübünün başkanları, spor basınının duayen isimleri tek ses oldu: “İşine gelince canım medya, eleştirilince defol medya. Bu çağ dışı bir karar. FOTOMAÇ tarafsızdır. Halka açık kulüpleri kamuya kapamak kimsenin haddine değil”

Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçının ardından attığımız 'Kartal Pençesi' başlığımıza kızıp "FOTOMAÇ Gazetesi'ni artık tesislerimize almayacağız" diye bir bildiri yayınladı. Milyonlarca taraftarının haber alma hakkını düşünmeden bu kararı alan Beşiktaş yönetiminin uygulaması farklı kesimlerin tepki çekti. Spor Toto Süper Lig'den, TFF 1. Lig'e kadar birçok kulübün başkanı ve spor basınının usta kalemleri Beşiktaş yönetiminin aldığı kararı 'çağ dışı ve ilkel' buldu. Yönetimin aldığı karar şu sözlerle eleştirildi...



DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDAN ŞAŞMAYIZ

ZEKİ UZUNDURUKAN (Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, FOTOMAÇ'a tesislere girme yasağı getirerek, bizi üstü kapalı olarak tehdit etmiş oldu. Beşiktaş taraftarı ile FOTOMAÇ'ı karşı karşıya getirmeye çalıştı. Fikret Orman bugün var, yarın yok! FOTOMAÇ, 26 yıldır dimdik ayakta ve Türkiye'nin en çok satan spor gazetesi. Biz ne tehditler gördük! Doğru bildiğimiz yoldan asla şaşmadık. Bundan sonra da şaşmayacağız. Biz yaptığımız işin hesabını önce Allah'a, sonra da patrona veririz. Yaptığım iş nedeniyle beni eleştirebilirsiniz. Beni eleştiren de bin yıl yaşasın... Derbiden çıkan sonuç yani maçın ana fikri hakem Mete Kalkavan'dı. Biz de bunu manşet yaptık. Bunun için bir gazeteye yasak getirmek; ilkelliktir, orta çağ karanlığıdır. Nerede kaldı sizin Beşiktaşlılık duruşunuz!





ORMAN KERAMETİ KENDİNDE SANIYOR

ERMAN TOROĞLU (FOTOMAÇ Gazetesi yazarı)

Türkiye'de hakem kararlarından en az şikayetçi olacak grup 3 büyüklerdir. Yıllardır istedikleri gibi at oynattılar. 30 maç lehlerine olur, 1 maçta penaltı verilmez yangın yerine döndürürler. Fikret Orman son zamanlarda çok konuşmaya başladı. Herhalde bütün kerameti kendinden bulmaya başladı ki bu tarz hareket ediyor. 3 kişinin yaptığı bu iş hatalıdır. İşin başında da Fikret Orman vardır. Faturayı o kesecektir. İdareciler yolcudurlar bizim gibi yıllardır gazete işi yapanlar da hancıdırlar. Sıkıştıkları zaman basından yardım isterler. Şımardıkları zaman da basını kovmaya kalkarlar. Ama faturaya hesap kesimi geldiğinde olayın ne olduğunu göreceklerdir.



Ali Tekin (Mersin İdman Yurdu Başkanı)

Biz basın özgürlüğünden yanayız. Anadolu takımlarının yanındayız. Bu nedenle FOTOMAÇ'ı da destekliyoruz. Mersin İdman Yurdu taraftarları dün geceden beri bu konuda tweet atıyorlar FOTOMAÇ'ın lehine. 20 bini buldu bu destek. Futbol Federasyonu'nun da acil durum kodu ile yarın (bugün) bu konu ile ilgili toplanacağını öğrendik. Hakemlere gelince en çok sorunu olan biziz. 7 dakikada 3 tane kırmızı kart gördük Denizli maçında. Her seferinde hakkımız yeniyor. Federasyonun acil önlem alması gerekiyor. Hakemler konusunda yaptığınız yayını da destekliyorum. Katılıyorum size!





Adil Gevrek (Yeni Malatyaspor Başkanı)

Basın susturulamaz. Doğuda yer alan bir takım olarak basının ne kadar önemli olduğunu ligimizin yayınlanmadığı ilk 7 haftada çok bariz olarak gördük. Hiçbir gelişmemizi, liderliğimizi, kamuoyuna daha geniş gösterme şansı bulamadık. Sizin attığınız manşetler, sizin yorumlarınızla Malatya'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerindeki Yeni Malatyaspor sevenlerinden ciddi maddi katkı sağladık. Bunu medya sayesinde yaptık. Gazete iyi yazdığı zaman değil, eleştiri yaptığı zaman da değerlidir bizim için. Beşiktaş'ın tavrını tasvip etmiyoruz. FOTOMAÇ'a yapılan sansüre karşıyız.





Sedat Sözlü (Adana Demirspor Başkanı)

dana Demirspor kulübü olarak Türkiye'nin en önemli spor gazetesi FOTOMAÇ'ın yanındayız. Yayıncılık, sadece lehimize olduğu zaman değil, eleştiri geldiğinde de başımızın üzerinde değerlendirmemiz gereken bir durumdur. Kulüp olarak, camia olarak FOTOMAÇ Gazetesi'nin, objektif yayıncılığın yanındayız. Zaman zaman bizim de canımızı yakan yanlış hakem kararları, bizim de yönetici olarak bu yönetimlere fiili tepkilerimiz oluyor. Bunu gazetelere ambargo koyarak değil ilgili kurumlara ileterek gösteriyoruz. Her camia büyüktür, Trabzonspor olmadan Beşiktaş'ın büyüklüğü konuşulamaz. Adana Demirspor olmadan da Trabzonspor olmaz!





Hikmet Ferudun Tankut (K.Karabükspor Başkanı)

Spor basınımızın en büyük markası ile Türk futbolunun temel taşlarından Beşiktaş camiasının haber üzerinden, spor yazarı yorumları üzerinden böyle bir tavırla karşı karşıya olmasından Karabükspor kulübü üzüntü duyuyoruz. En kısa sürede Beşiktaş kulübünün herkesçe olumsuz bulunan tavrından geri adım atıp FOTOMAÇ Gazetesi ve binlerce okurunu gerçek haberlerden mahrum etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu unutulmamalı ki basın olmadan Beşiktaş, Beşiktaş olmadan basın olmaz. Futbol Federasyonu derhal Kulüpler Birliği ile bir araya gelip Türkiye'deki iletişim kanalları sağlıklı hale getirilmelidir. Yasaklayarak değil olabildiğince özgür bir haberleşmeyi hayal ediyoruz.





Necip Çarıkçı (Boluspor Başkanı)

Kulüpler, hakemler ve gazeteler hepimiz bir üçgenin parçasıyız. Kulüpler olmadan hakemler olmaz. Hakemler olmadan da kulüpler olmaz. Türkiye'mizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğu şu günlerde Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulübün, spor basınının önemli gazetesi FOTOMAÇ ile girdiği bu durum tabii ki üzücüdür. Gönlümüz ister ki bu olay çok fazla büyümeden herkesin dostluk adına geri adım atması. Dediğim gibi bizler bir üçgenin parçasıyız. Hakem hatalarına gelince zaman zaman bizler de olumsuz etkileniyoruz. Ama niyet önemli. Ben hiçbir hakem arkadaşımızın kötü niyetli olduğuna inanmıyorum.





Serkan Korkmaz (A SPOR Kanalı Spor Müdürü)

İki gündür, Beşiktaş'ın resmi sitesinden "Beşiktaş aşağılanmıştır" ifadesi üzerine aldığımız tehdit, maruz kaldığımız küfür ve hakaretin haddi hesabı yok. Resmen hedef gösterildik. Ülkenin en güzide kurumlarından biri olan Beşiktaş'ı aşağılamak kimsenin haddi değildir. FOTOMAÇ'ın manşetindeki fotoğraf ve kurguda Beşiktaş'a dair bir aşağılama olduğu iddiası maksadını aşmış ve kötü niyetli kişi ve organizasyonlarca PROVOKASYON malzemesi olarak kullanılmıştır. Tarihe baktığımızda da görüyoruz ki (Barış Memiş hadisesi) gerçek Beşiktaşlı duruşu, hakem kendi lehine dahi hata yapsa tepki göstermek olarak sergilenmiştir. Süreçte, muhatap olduğumuz tüm sıkıntılar karşısında bize moral ve destek veren gerçek Beşiktaşlılar'a teşekkürü borç biliyorum. Halkın kulüplerinin kapılarını, kamu çıkarı için yayın yapan medyaya kapamak kimsenin haddi değildir.





Murat Özbostan (Sabah Gazetesi Spor Müdürü)

Akreditasyon iptali, tesis yasaklamak... Bunlar saçma kararlardır. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yanlış yapmıştır. Manşeti ya da bir haberi eleştirebilirsiniz. Yorum yapıp bir açıklama da yapabilirsiniz. Ama yasak getirip "Sizi buraya almıyorum" demek bir yaptırımdır, ayıptır. Beşiktaş örnek bir kulüptür. Başka zamanlarda yapılan bu tür yanlışlara da karşı çıkmıştır ve takdir görmüştür. Durum böyle iken yasak kavramı hoş olmamıştır.





Levent Tüzemen (Sabah Gazetesi yazarı)

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi asırlık kulüpleri yönetenlerin medyaya yönelik, "Tesislerimize giremezler, antrenmanlarımızı izleyemezler" kararını çağdışı buluyorum. İşlerine geldiğinde, "Canım medya" diyeceksin. Eleştirildiğinde ise, "Defol medya" tavrına bürüneceksin. Avrupalı dev kulüpler medya ile sorunlarını iletişimle çözüyor. Bizim büyükler ise ceza ile sindirmeye çalışıyor. Değişen Türkiye'de bu davranış ilkelliktir.





İskender Günen (Sabah Gazetesi yazarı)

FOTOMAÇ ne yapmış, Beşiktaş, Trabzonspor maçından sonra Mete Kalkavan'ı kötü yönetimini öne çıkartmak gibi bir suç işlemiş! Herhalde Mete Kalkavan'ın yaptığı yanlışlardan söz etmese yani güneşi balçıkla sıvasa böyle bir yasakla karşı karşıya kalmayacak. Büyük bir ayıp... Beşiktaş yönetimi tarafından yapılan böylesi çağ dışı ve hakkaniyet duygusundan yoksun bir kararı kınamak gerektiği düşüncesindeyim.





Bülent Timurlenk (Sabah Gazetesi yazarı)

Seçim dönemlerinde gazetelerin spor servislerine baklavayla gelen ve yüzlerinden gülümseme eksik olmayan başkan ve yöneticilerden aynı "samimiyeti" sezon boyunca da görmek istiyor Türk medyası... Türkiye Spor Yazarları Derneği ve onun başkanı, tesisin yazlık havuzu kapandığına göre yılbaşı partisi organizasyonuna başlamıştır. Bu yasaklara suskun kalan bir derneğin hakkı da yoktur hükmü de bu meslekte...





Ahmet Çakar (Sabah Gazetesi yazarı)

Beşiktaş'ın yasağı faşizmdir, aynı zamanda sansürdür, aynı zamanda despotluktur. FOTOMAÇ bir maçın önüne geçmiş hatalı hakem kararlarını bir resimde özetlemiş. Resme baktığımızda Beşiktaş'a maçı kazandıran unsurun hakem Mete Kalkavan olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de böyle. Beşiktaş, Trabzonspor'u hakem Mete Kalkavan sayesinde yenmiştir. Beşiktaş yönetiminin FOTOMAÇ Gazetesi ve muhabirlerine yasak getirmesi modern dünyada kabul edilemez, yanlış ve tehlikeli bir uygulamadır.





Gürcan Bilgiç (Sabah Gazetesi yazarı)

Fikret Orman'ın bu kararı neyi değiştirecek? Kendisi hakemleri eleştirirken normal, medya bunu kendi üslubunda yaparken anormal... FOTOMAÇ'taki arkadaşlarımın yaptığı kolaj çalışması maçın hikayesini yansıtıyor. Çok başarılı bir grafik... Bu eleştiriye "Sen nasıl doğruyu söylersin" diye tavır koymanın karşılığı suçluluk duygusudur. Psikologlar da böyle der. Soruya ya da eleştiriye suçlama veya soruyla cevap veriyorsan problem sendedir. Üstelik bu kolajın muhatabı Beşiktaş kulübü değil, Mete Kalkavan... Yani Nazifoğlu "koruma altındaki Beşiktaş" diyor, bu durumda Fikret Orman da hakemleri mi koruma altına alıyor?





Metin Tekin (Sabah Gazetesi yazarı)

Bu tip yasakların bir çözüm üretebileceğini düşünmüyorum. Abartı olabilir ama bu tarz problemleri yasaklarla değil, diyaloglarla halletmemiz daha mantıklı geliyor. Tabii ki ben de basının içindeyim şu an ve hakikaten bazen ölçünün kaçabildiğini bizler de gözlemleyebiliyoruz.