Adriano mahkemeye çıktı
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Barcelona'da oynadığı dönem vergi kaçırdığı iddiası ile hakkında açılan dava için İspanya'da ifade verdi.
2011 yılında 189,419.53 Euro ve 2012 yılında 456,666.56 Euro toplamda 646,086 Euro vergi kaçırmak ile suçlanan Brezilyalı yıldız ifade verdiği mahkemede suçlamaları reddetti.
Kendisini savunan 2 avukat ile birlikte yaklaşık 1 saat ifade veren Adriano, Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nda bulunan bir şirket üzerinden sahip olduğu imaj hakları ile ilgili bir kazanç sağladığını ama bu kazançın vergiside ödediğini belirtti.
Vergi kaçırma iddiası ile hakim karşısına çıkan Barcelona'da ilk isim Adriano değil. Daha önce Messi, Neymar ve Javier Mascherano da vergi kaçırmakla suçlanmıştı. Javier Mascherano sonuçlanan vergi kaçırma davasında 1.5 milyon Euro ödeyerek 1 yıl hapis cezası almaktan kurtulmuştu.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:04
- Usta ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 10
Yorum
bordom Trabzonspor bu tür takımlara karşı tavır ve mesafe almalıdır dostluk sahada olur diyoruz ama ne sahada nede saha dışında centilmenlik kalmamış aman ben olayım hegomanyası yaşanıyor bunu tüm TS camiası ve Türkiye görmüştür yazık spor efendilik ve rakibine saygıyla büyür.
- Yusuf Erdoğan teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
bordom futbol artık görsellikten çıktı yusuf Türk futbolunun son zamanlardaki en iyi görseli ama bir q7 çıkıyor maçıda yusufuda katlediyor bu tür yabancı oyuncuları getirmemek en mantıklısı.
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 26
Yorum
bordom fotomaça yürek dolu sevgiler. bjk liler biz hangi maçta haksızlığa uğramışsak aynı tutumu gösterdik forma rengine bakmayız.
Adriano mahkemeye çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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