 Adriano mahkemeye çıktı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Adriano mahkemeye çıktı

    Adriano mahkemeye çıktı

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Barcelona'da oynadığı dönem vergi kaçırdığı iddiası ile hakkında açılan dava için İspanya'da ifade verdi.

    2011 yılında 189,419.53 Euro ve 2012 yılında 456,666.56 Euro toplamda 646,086 Euro vergi kaçırmak ile suçlanan Brezilyalı yıldız ifade verdiği mahkemede suçlamaları reddetti.

    Kendisini savunan 2 avukat ile birlikte yaklaşık 1 saat ifade veren Adriano, Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nda bulunan bir şirket üzerinden sahip olduğu imaj hakları ile ilgili bir kazanç sağladığını ama bu kazançın vergiside ödediğini belirtti.

    Vergi kaçırma iddiası ile hakim karşısına çıkan Barcelona'da ilk isim Adriano değil. Daha önce Messi, Neymar ve Javier Mascherano da vergi kaçırmakla suçlanmıştı. Javier Mascherano sonuçlanan vergi kaçırma davasında 1.5 milyon Euro ödeyerek 1 yıl hapis cezası almaktan kurtulmuştu.

    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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