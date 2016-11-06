Enes Ünal Twente'yi kurtardı

Eredivisie'nin 12. haftasında Twente, milli oyuncu Enes Ünal 'ın gol attığı karşılaşmada PSV Eindhoven ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Philips Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın 51. dakikasında Enes Ünal sahneye çıktı. Enes'in attığı golle 1-0 öne geçen Twente'ye ev sahibi ekip, Meksikalı savunmacısı Hector Moreno'nun 61. dakikada kaydettiği golle cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City tarafından bu sezon için Twente'ye kiralık verilen 19 yaşındaki Enes Ünal, attığı golle takımının karşılaşmadan bir puanla ayrılmasında önemli pay sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde konuk edeceği Kosova karşılaşmasının 28 kişilik aday kadrosunda da yer alan Enes Ünal, ligde şu ana kadar çıktığı 10 maçta 8 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkartan Twente, puanını 19'a yükseltti. Bu sezon dördüncü kez berabere kalan PSV Eindhoven ise puanını 25'e çıkardı.