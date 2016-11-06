Enes Ünal Twente'yi kurtardı
Eredivisie'nin 12. haftasında PSV Eindhoven'a konuk olan Twente, Enes Ünal'ın gol attığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı
Philips Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın 51. dakikasında Enes Ünal sahneye çıktı. Enes'in attığı golle 1-0 öne geçen Twente'ye ev sahibi ekip, Meksikalı savunmacısı Hector Moreno'nun 61. dakikada kaydettiği golle cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City tarafından bu sezon için Twente'ye kiralık verilen 19 yaşındaki Enes Ünal, attığı golle takımının karşılaşmadan bir puanla ayrılmasında önemli pay sahibi oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde konuk edeceği Kosova karşılaşmasının 28 kişilik aday kadrosunda da yer alan Enes Ünal, ligde şu ana kadar çıktığı 10 maçta 8 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.
Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkartan Twente, puanını 19'a yükseltti. Bu sezon dördüncü kez berabere kalan PSV Eindhoven ise puanını 25'e çıkardı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:19
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
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Yorum
hakemler hatalari bu sene hakemlerin destegiyle besiktas maclari kazaniyor bunu herkez goruyor
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
asobey Evet herkes gördü abobakar biraz becerikli olsa 5 yerdiniz
- "Herkes ne olduğunu gördü bu akşam”
Toplam 10
Yorum
Gezgin Tüpçü hakemlerin kulağıñı çekmiş yine bjk şampiyon yapacaklar yazıklar olsun, fb maçında olsaydı bi yerlerinizi yırtmıştınız ama konu bjk gs olunca medya ve yorumcular sus pus
Enes Ünal Twente'yi kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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