 TSYD’de yeni yapılanma – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    TSYD’de yeni yapılanma

    TSYD’de yeni yapılanma
    TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) 500'e yakın üyenin imzasıyla olağanüstü genel kurul kararı alınırken, "Büyük TSYD Hareketi'nin başkan adayı Naci Arkan, tüm kesimleri kapsayan bir liste için kolları sıvadı. Gürcün Bilgiç ve Faik Gürses ile liste çalışmalarını yapan Arkan; Ergun Ata, Mustafa Karagöl, Atilla Türker ve Raşit Ateş'i de listesine aldı. Liste hazırlanırken İstanbul-Anadolu dengesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Arkan, "Bu camiadaki herkes listemizde kendisini temsil ettiğine inandığı bir ismi mutlaka görecek" dedi. TSYD Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 8 Kasım Salı günü yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Kasım'da yapılacak.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:11
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