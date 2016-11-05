TSYD’de yeni yapılanma
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) 500'e yakın üyenin imzasıyla olağanüstü genel kurul kararı alınırken, "Büyük TSYD Hareketi'nin başkan adayı Naci Arkan, tüm kesimleri kapsayan bir liste için kolları sıvadı. Gürcün Bilgiç ve Faik Gürses ile liste çalışmalarını yapan Arkan; Ergun Ata, Mustafa Karagöl, Atilla Türker ve Raşit Ateş'i de listesine aldı. Liste hazırlanırken İstanbul-Anadolu dengesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Arkan, "Bu camiadaki herkes listemizde kendisini temsil ettiğine inandığı bir ismi mutlaka görecek" dedi. TSYD Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 8 Kasım Salı günü yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 Kasım'da yapılacak.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
Toplam 22
Yorum
Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
Toplam 7
Yorum
Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
Toplam 13
Yorum
Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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