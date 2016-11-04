Futbolda haftanın programı
Futbolda Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'de 10. hafta maçları oynanacak, Spor Toto 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 12., 2. ve 3. Grup'ta 10. hafta müsabakaları yapılacak.
- Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom Arena)
Yarın:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor (Alanya Oba)
16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Arena)
6 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
16.00 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)
- TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Mersin İdmanyurdu-Manisaspor (Mersin)
Yarın:
13.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)
17.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Samsunspor-Şanlıurfaspor (Samsun 19 Mayıs)
6 Kasım Pazar:
13.00 Yeni Malatyaspor-Ümraniyespor (Malatya İnönü)
13.00 Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Altınordu (Kamil Ocak)
17.00 Sivasspor-Elazığspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Göztepe-Boluspor (Doğanlar)
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
13.00 Kahramanmaraşspor-Bucaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Karagümrük (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.00 Sivas Belediyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Zonguldak Kömürspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 İstanbulspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Bahçelievler İl Özel İdare)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
13.30 Hacettepe-Ofspor (Cebeci İnönü)
13.30 Pendikspor-Kocaeli Birlikspor (Pendik)
13.30 Nazilli Belediyespor-Keçiörengücü (Nazilli İlçe)
Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Gümüşhanespor-Karşıyaka (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Eyüpspor-Kayseri Erciyesspor (Eyüp)
13.30 İnegölspor-Kastamonuspor 1966 (İnegöl İlçe)
13.30 Menemen Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Menemen İlçe)
13.30 Etimesgut Belediyespor-MKE Ankaragücü (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Niğde Belediyespor-Aydınspor 1923 (Niğde 5 Şubat)
13.30 Sarıyer-Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Tokatspor-Kırklarelispor (Tokat Gaziosmanpaşa)
- Spor Toto 3. Lig
1. Grup
6 Kasım Pazar:
12.30 Cizrespor-Gölcükspor (Cizre İlçe)
13.00 Erzin Belediyespor-24 Erzincanspor (Erzin İlçe)
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Beylerbeyi (Van Atatürk)
13.30 Manavgatspor-Sancaktepe Belediyespor (Evrenseki)
13.30 Kütahyaspor-Kozan Belediyespor (Dumlupınar)
13.30 Karacabey Birlikspor-Kızılcabölükspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
13.30 Kocaelispor-Altay (İzmit İsmetpaşa)
13.30 Ankara Demirspor-Tekirdağspor (TCDD Ankara Demirspor)
7 Kasım Pazartesi:
14.00 Bayburt Grup Özel İdare-Çorum Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
2. Grup
6 Kasım Pazar:
13.00 Batman Petrolspor-Derincespor (Batman 16 Mayıs)
13.00 Dersimspor-Erbaaspor (Tunceli Atatürk)
13.00 Kırıkhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Kırıkhan İlçe)
13.30 Düzcespor-Tire 1922 (Düzce 18 Temmuz)
13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Fikret Karabudak)
13.30 Silivrispor-Dardanelspor (Silivri)
13.30 Kemerspor 2003-Yeşil Bursa (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Çatalcaspor-Yomraspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Pazarspor (Bodrum İlçe)
3. Grup
6 Kasım Pazar:
13.00 Payasspor-Orduspor (Payas İlçe)
13.00 Düzyurtspor-Bayrampaşa (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Afjet Afyonspor-Tarsus İdmanyurdu (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
13.30 Bergama Belediyespor-12 Bingölspor (Bergama 14 Eylül)
13.30 Ankara Adliyespor-Muğlaspor (Ankara OSTİM)
13.30 Maltepespor-Elaziz Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Darıca İlçe)
13.30 Sakaryaspor-Orhangazispor (Sakarya Atatürk)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Diyarbekirspor (Sultanbeyli Gölet)
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:25
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