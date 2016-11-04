Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom Arena)

Yarın:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor (Alanya Oba)

16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Arena)

6 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)

16.00 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)

19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Mersin İdmanyurdu-Manisaspor (Mersin)

Yarın:

13.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)

17.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Samsunspor-Şanlıurfaspor (Samsun 19 Mayıs)

6 Kasım Pazar:

13.00 Yeni Malatyaspor-Ümraniyespor (Malatya İnönü)

13.00 Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Altınordu (Kamil Ocak)

17.00 Sivasspor-Elazığspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Göztepe-Boluspor (Doğanlar)

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Kahramanmaraşspor-Bucaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Karagümrük (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Sivas Belediyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Zonguldak Kömürspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 İstanbulspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Bahçelievler İl Özel İdare)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

13.30 Hacettepe-Ofspor (Cebeci İnönü)

13.30 Pendikspor-Kocaeli Birlikspor (Pendik)

13.30 Nazilli Belediyespor-Keçiörengücü (Nazilli İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Gümüşhanespor-Karşıyaka (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Eyüpspor-Kayseri Erciyesspor (Eyüp)

13.30 İnegölspor-Kastamonuspor 1966 (İnegöl İlçe)

13.30 Menemen Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Menemen İlçe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-MKE Ankaragücü (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Niğde Belediyespor-Aydınspor 1923 (Niğde 5 Şubat)

13.30 Sarıyer-Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Tokatspor-Kırklarelispor (Tokat Gaziosmanpaşa)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

6 Kasım Pazar:

12.30 Cizrespor-Gölcükspor (Cizre İlçe)

13.00 Erzin Belediyespor-24 Erzincanspor (Erzin İlçe)

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Beylerbeyi (Van Atatürk)

13.30 Manavgatspor-Sancaktepe Belediyespor (Evrenseki)

13.30 Kütahyaspor-Kozan Belediyespor (Dumlupınar)

13.30 Karacabey Birlikspor-Kızılcabölükspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

13.30 Kocaelispor-Altay (İzmit İsmetpaşa)

13.30 Ankara Demirspor-Tekirdağspor (TCDD Ankara Demirspor)

7 Kasım Pazartesi:

14.00 Bayburt Grup Özel İdare-Çorum Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

2. Grup

6 Kasım Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Derincespor (Batman 16 Mayıs)

13.00 Dersimspor-Erbaaspor (Tunceli Atatürk)

13.00 Kırıkhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Kırıkhan İlçe)

13.30 Düzcespor-Tire 1922 (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Fikret Karabudak)

13.30 Silivrispor-Dardanelspor (Silivri)

13.30 Kemerspor 2003-Yeşil Bursa (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Çatalcaspor-Yomraspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Pazarspor (Bodrum İlçe)

3. Grup

6 Kasım Pazar:

13.00 Payasspor-Orduspor (Payas İlçe)

13.00 Düzyurtspor-Bayrampaşa (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Afjet Afyonspor-Tarsus İdmanyurdu (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

13.30 Bergama Belediyespor-12 Bingölspor (Bergama 14 Eylül)

13.30 Ankara Adliyespor-Muğlaspor (Ankara OSTİM)

13.30 Maltepespor-Elaziz Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Darıca İlçe)

13.30 Sakaryaspor-Orhangazispor (Sakarya Atatürk)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Diyarbekirspor (Sultanbeyli Gölet)