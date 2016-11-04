 Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

    Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

    Teknik direktör Löw, Almanya Milli Takımı'nın deplasmanda San Marino ve İtalya ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile eski Beşiktaşlı 'i de çağırdı. Arsenal'da görev yapan ise aday kadroda yer almadı

    Almanya Milli Futbol Takımı'nın, San Marino ve İtalya ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

    Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, San Marino ve İtalya ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaların 25 kişilik aday kadrosunun belli olduğu bildirildi.

    Teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlenen aday kadroda, İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan ile geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Wolfsburglu de yer aldı.

    İngiliz temsilcisi Arsenal'da forma giyen diğer Türk asıllı oyuncu dinlendirilmek üzere kadroya dahil edilmezken, Real Madridli Toni Kroos ve Juventus'ta görev yapan Sami Khedira'nın sadece San Marino maçının kadrosunda olacakları belirtildi.

    Löw, Wolfsburg'dan Yannick Gerhardt, Bayer Leverkusen'den Benjamin Henrichs ve Werder Bremen'den Serge Gnabry'i ilk kez milli takıma davet etti.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Kasım Cuma günü San Marino ile deplasmanda karşılaşacak Almanya Milli Takımı, 15 Kasım Salı günü de hazırlık maçında İtalya'ya konuk olacak.

    Almanya Milli Takımı'nın 25 kişilik aday kadrosu şöyle:

    Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen)

    Savunma: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich (Bayern Münih), Yannick Gerhardt (Wolfsburg), Jonas Hector (Köln), Benjamin Henrichs, Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Shkodran Mustafi (Arsenal), Sebastian Rudy (Hoffenheim)

    Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Werder Bremen), Leon Goretzka, Max Meyer (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern Münih), Julian Weigl (Borussia Dortmund)

    Forvet: Mario Gomez (Wolfsburg), Mario Götze (Borussia Dortmund), Kevin Volland (Bayer Leverkusen)

    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:08
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