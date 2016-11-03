FIFA ceza yağdırdı

FIFA, taraftarların yaptığı kötü tezahüratlar nedeniyle, Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan'a 50 bin, Kosova'ya 30 bin ve Ukrayna'ya 15 bin İsviçre Frangı para cezası uyguladı.

Ayrıca FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçlarda taraftarların sportmenliğe aykırı hareketleri ve kötü tezahüratları nedeniyle İran'ı 45 bin, Arnavutluk'u 50 bin, Brezilya'yı 25 bin, Estonya ve Paraguay'ı 20'şer bin, Şili ve Arjantin'i de 15'er bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.