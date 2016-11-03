FIFA ceza yağdırdı
FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan müsabakalarda taraftarların kötü tezahüratlarından dolayı birçok ülke federasyonuna para cezası verdi.
FIFA, taraftarların yaptığı kötü tezahüratlar nedeniyle, Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan'a 50 bin, Kosova'ya 30 bin ve Ukrayna'ya 15 bin İsviçre Frangı para cezası uyguladı.
Ayrıca FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçlarda taraftarların sportmenliğe aykırı hareketleri ve kötü tezahüratları nedeniyle İran'ı 45 bin, Arnavutluk'u 50 bin, Brezilya'yı 25 bin, Estonya ve Paraguay'ı 20'şer bin, Şili ve Arjantin'i de 15'er bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:21
- Rakip R.Madrid
Toplam 3
Yorum
Aslan BU SENE IYI TAKIM KURAMADIK
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Toplam 4
Yorum
Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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Yorum
krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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