Ampute futboluna Türkiye ev sahipliği yapacak
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı
Gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017'de düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Açıklamada, 1-10 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na, 12 ülkenin katılmasının öngörüldüğü de kaydedildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:22
- Eren mi Poldi mi
Toplam 3
Yorum
deli En Doğrusu Eren'i oynatıp, sağ kanatta Sinan'la başlamak. 2. yarı Başakşehir oyuncuları yorulunca Poldi'yi oyuna sokmak..
- Beşiktaş’a para yağıyor
Toplam 10
Yorum
Ertan İşte bu kadar. Oyna futbolunu al güzel neticeleri kulübün kasası, futbolcuların cebi dolsun. Bundan daha güzel ne olabilir. HELAL OLSUN SİZE.
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 1
Yorum
Bjk semih Hak eden kazansın hakem hatası iki takımada olmasın
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