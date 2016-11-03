 Ampute futboluna Türkiye ev sahipliği yapacak – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Ampute futboluna Türkiye ev sahipliği yapacak

    Ampute futboluna Türkiye ev sahipliği yapacak

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, gelecek yıl düzenlenecek 'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı

    Gelecek yıl düzenlenecek 'na Türkiye ev sahipliği yapacak.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017'de düzenlenecek organizasyona Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

    Açıklamada, 1-10 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na, 12 ülkenin katılmasının öngörüldüğü de kaydedildi.



    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:22
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