İngiltere ile FIFA arasında gerginlik!

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda bugün düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda, FIFA'nın İngiltere Milli Takımı futbolcularının gelincik çiçeği sembolü taşımasına izin vermemesine tepki gösterdi.

FIFA'nın son dönemde yaşadığı krizlere göndermelerde bulunan May, "FIFA'nın takındığı tavır kesinlikle çok çirkin. Futbolcularımız, bizim güvenliğimiz için hayatlarını feda eden askerlerimizi hatırlamak ve onlara saygılarını göstermek istiyor. Bunu yapabilmeleri gerekir. Futbolcularımızın gelincik çiçeği sembolü taşımalarına izin verilmesini istiyoruz. Bize ne yapacağımızı söylemek yerine FIFA önce kendi sorunlarını çözsün." diye konuştu.

FIFA, İngiliz ve İskoç milli futbol takımlarında forma giyen oyuncuların kollarında gelincik çiçeği simgesinin yer alması talebini reddetmişti. İki ülkenin milli takımları 11 Kasım Cuma günü 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Birleşik Krallık'ta her yıl 11 Kasım'da savaşlarda ölen ve yaralanan askerler anılıyor. Britanya halkı, kasım ayı boyunca yakasına anma gününün simgesi olan gelincik çiçeği broşları takıyor. FIFA, maçlarda siyasi, dini ve reklam içeren mesajların ya da simgelerin futbolcuların üzerinde bulunmasına izin vermiyor.