UEFA'dan Türk kulüplerine 58,5 milyon avro

UEFA'nın kulüp organizasyonlarında geçen sezon Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş toplam 58 milyon 553 bin 13 avro gelir elde etti.

UEFA, 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerin dökümünü internet sitesinden açıkladı.

Buna göre, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan 32 ve play-offda elenen 10 takıma 1 milyar 345 milyon 258 bin avro, UEFA Avrupa Ligi gruplarında yarışan 48 ekip ve 2. turdan itibaren "Devler Ligi"nden turnuvaya dahil olan 8 kulübe ise 411 milyon 155 bin avro dağıtıldı.

Avrupa kupalarına katılan Türk kulüpleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş pastadan toplam 58 milyon 553 bin 13 avro pay aldı.

Geçen sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Atletico Madrid, Benfica ve Astana'nın bulunduğu C grubunda üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nden 32,489 milyon avroyu (12 milyon katılım payı, 17,881 milyon yayın geliri, 2,608 milyon performans primi) kasasına koydu. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, 2. tur mücadelesinde Lazio'ya elense de buradan da 1 milyon 452 bin 497 avro gelir elde etti ve toplamda 33 milyon 941 bin 497 avro kazandı.

Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenip UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve son 16 turunda Braga'ya elenen Fenerbahçe, 14 milyon 530 bin 30 avro, H Grubu'nu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda eden Beşiktaş ise 10 milyon 81 bin 486 avronun sahibi oldu.

GELİR ŞAMPİYONU MANCHESTER CİTY

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan İngiliz ekibi Manchester City, 83 milyon 853 bin avroyla 2015-16 sezonunda UEFA organizasyonlarından en fazla gelir sağlayan kulüp oldu.

Yalnızca yayın gelirlerinden 46 milyon 92 bin avroyu kasasına koyan Manchester City'yi, toplam 80 milyon 67 bin avro gelir elde eden "Devler Ligi" şampiyonu Real Madrid takip etti. Turnuvaya son 16 turunda veda eden Juventus ise 76,256 milyon avroluk gelirle 3. sırayı aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İspanyol takımı Sevilla da 35 milyon 32 bin 967 avro gelir elde etti.