Rusya iki stadı yetiştiremeyecek
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'nda iki stadın planlanandan daha geç bir tarihe hazır hale getirileceği duyuruldu.
Dünya Kupası Organize Komitesi'nden gecikme ile ilgili açıklama yapılmazken maçların oynanacağı bütün statların turnuva zamanına kadar yetiştirileceğine inandıklarını bildirdi.
Rusya, 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık için ayrılan bütçenin 3 milyar ruble (yaklaşık 147 milyon lira) azaltılacağını açıklamıştı.
Rusya'nın 11 farklı şehrinde oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası,14 Haziran 2018'de Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda yapılacak maçla başlayacak.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 11:47
- Haydi Kartalım vur pençeni
Toplam 15
Yorum
lazer1903 GFB eminim çok mutlu olursun sen bizi değilde kadıköydeki M,Ünited maçını düşün
- ''Bazı hakemler art niyetli''
Toplam 45
Yorum
.......... BAK BU DEFA DOĞRU SÖYLÜYORSUN ORMANCI. BUNU BAŞKANIN İÇİNDE SÖYLESEN O ZAMAN DAHADA DOĞRUYU YAPMIŞ OLACAKSIN.
- ''Bazı hakemler art niyetli''
Toplam 45
Yorum
ahmet başkan doğru söylüyorsun sizin maçtaki faul pozisyonu devam edip gol atınca bu konuşmayı yapsaydınya daha iyi olurdu o zaman anlardık geçen seneyi unutmayın lütfen hakemler kime kıyak yaptığını biliyoruz.
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