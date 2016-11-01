Milli Takımda Süper Lig'den 3 isim

Slovakya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jan Kozak, bu ay oynayacakları Litvanya ve Avusturya maçlarında forma giyecek 24 kişilik aday futbolcu listesini açıkladı.

Slovak teknik adam, 11 Kasım'da Litvanya ile oynayacakları 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu mücadelesinde ve 15 Kasım'da Avusturya ile karşılaşacakları hazırlık maçında yer vereceği 24 kişilik kadroyu belirledi.

Teknik direktör Jan Kozak, açıkladığı 24 kişilik aday kadroya Fenerbahçe'den Martin Skrtel'i çağırırken, Miroslav Stoch'u almadı. Slovak çalıştırıcı, Trabzonspor forması giyen Matus Bero ile Jan Durica'yı da milli takıma davet etti.

Slovakya Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Matus Kozacik (Viktoria Plzen), Jan Novota (Rapid Wien), Martin Dubravka (Slovan Liberec)

Defans: Peter Pekarik (Hertha Berlin), Jan Durica (Trabzonspor), Martin Skrtel (Fenerbahçe), Milan Skriniar (Sampdoria), Kornel Salata (Bratislava), Tomas Hubocan (Olympique Marsilya), Jakub Holubek (Zilina), Erik Sabo (Beitar)

Orta saha: Jan Gregus (Kopenhag), Patrik Hrosovsky (Viktoria Plzen), Juraj Kucka (Milan), Filip Kiss (Haugesund), Stanislav Lobotka (Nordsjaelland), Dusan Svento (Slavia Prag), Marek Hamsik (Napoli), Ondrej Duda (Hertha Berlin), Matus Bero (Trabzonspor)

Forvet: Robert Mak (Zenit), Vladimir Weiss (El-Gharafa), Michal Duris (Viktoria Plzen), Adam Nemec (Dinamo Bükreş).