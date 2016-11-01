Milli Takımda Süper Lig'den 3 isim
Teknik direktör Jan Kozak, Litvanya ve Avusturya maçları için 24 kişilik kadroyu açıkladı. Fenerbahçe'den Martin Skrtel'in yer aldığı kadroda, Miroslav Stoch bulunmazken, Trabzonspor'dan Matus Bero ve Jan Durica milli takıma çağrıldı
Slovakya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jan Kozak, bu ay oynayacakları Litvanya ve Avusturya maçlarında forma giyecek 24 kişilik aday futbolcu listesini açıkladı.
Slovak teknik adam, 11 Kasım'da Litvanya ile oynayacakları 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu mücadelesinde ve 15 Kasım'da Avusturya ile karşılaşacakları hazırlık maçında yer vereceği 24 kişilik kadroyu belirledi.
Teknik direktör Jan Kozak, açıkladığı 24 kişilik aday kadroya Fenerbahçe'den Martin Skrtel'i çağırırken, Miroslav Stoch'u almadı. Slovak çalıştırıcı, Trabzonspor forması giyen Matus Bero ile Jan Durica'yı da milli takıma davet etti.
Slovakya Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:
Kaleci: Matus Kozacik (Viktoria Plzen), Jan Novota (Rapid Wien), Martin Dubravka (Slovan Liberec)
Defans: Peter Pekarik (Hertha Berlin), Jan Durica (Trabzonspor), Martin Skrtel (Fenerbahçe), Milan Skriniar (Sampdoria), Kornel Salata (Bratislava), Tomas Hubocan (Olympique Marsilya), Jakub Holubek (Zilina), Erik Sabo (Beitar)
Orta saha: Jan Gregus (Kopenhag), Patrik Hrosovsky (Viktoria Plzen), Juraj Kucka (Milan), Filip Kiss (Haugesund), Stanislav Lobotka (Nordsjaelland), Dusan Svento (Slavia Prag), Marek Hamsik (Napoli), Ondrej Duda (Hertha Berlin), Matus Bero (Trabzonspor)
Forvet: Robert Mak (Zenit), Vladimir Weiss (El-Gharafa), Michal Duris (Viktoria Plzen), Adam Nemec (Dinamo Bükreş).
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:24
- Altyapı coştu: 5 maç 19 gol
Toplam 7
Yorum
@Ahmet.61 Biz anca yetiştiririz sonra süperligdeki takımlar alır oynatır...
- O söylentiler boş çıktı
Toplam 9
Yorum
GFB YAKACAKSIN BÖYLE TARAFTARLARI GERÇİ BJK TARAFTARLAR GEREĞİNİ YAPARLAR.
- Eren niye gol atamıyor?
Toplam 10
Yorum
BJK Çakma Yıldızı Amma da Abarttınız Biz Demiştik Bunlar Gelir Geçer Diye :)
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