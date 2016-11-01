Cantona vakası!
Şili Ligi'nde Eric Cantona vakası yaşandı. A.İtaliano'da oynayan Arjantinli Sebastian Pol, küfür eden rakip taraftara tekme atarak akıllara Cantona'yı getirdi. Cantona, M.United formasını giydiği dönemde C.Palace taraftarına tekme atmış, 9 ay men edilmişti. Pol'a da uzun süreli bir ceza verilmesi bekleniyor.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
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