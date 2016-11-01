Şili Ligi'nde Eric Cantona vakası yaşandı. A.İtaliano'da oynayan Arjantinli Sebastian Pol, küfür eden rakip taraftara tekme atarak akıllara Cantona'yı getirdi. Cantona, M.United formasını giydiği dönemde C.Palace taraftarına tekme atmış, 9 ay men edilmişti. Pol'a da uzun süreli bir ceza verilmesi bekleniyor.