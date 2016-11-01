 Cantona vakası! – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    Cantona vakası!

    Cantona vakası!
    Şili Ligi'nde Eric Cantona vakası yaşandı. A.İtaliano'da oynayan Arjantinli Sebastian Pol, küfür eden rakip taraftara tekme atarak akıllara Cantona'yı getirdi. Cantona, M.United formasını giydiği dönemde C.Palace taraftarına tekme atmış, 9 ay men edilmişti. Pol'a da uzun süreli bir ceza verilmesi bekleniyor.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:26
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