Joachim Löw imzayı attı

DFB'den yapılan açıklamada, federasyonun Löw ile iş birliğini, Rusya'da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra da sürdüreceği belirtildi. DFB Başkanı Reinhardt Grindel, Frankfurt kentinde Löw ile düzenlediği basın toplantısında, Alman teknik adamın son yıllarda milli takımda başarılı olduğunu ve 2014'de Dünya Kupası'nı kazandığını belirterek, teknik direktör ile güven içinde ve başarılı bir iş birliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Grindel, Löw ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sürecek sözleşmeyi imzaladıklarını ifade ederek, "Joachim Löw, DFB yönetimi olarak Almanya Milli Takımı için düşünebildiğimiz en iyi teknik direktördür." dedi.

Löw ise geçen hafta DFB ile menajeri Harun Arslan arasında yapılan görüşmelerin sessiz bir şekilde sonlandırılmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Kafa ve kalp birlikte 'evet' dediğinde çok fazla düşünecek bir şey yok. DFB'de göreve başladığımdaki motivasyonu ve güveni hissediyorum." ifadelerini kullandı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde ev sahibi Fransa'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda ettiklerini hatırlatan 56 yaşındaki teknik adam, 2016'da başaramadıklarını 2020'de başarmak istediklerini kaydetti.

Löw döneminde Almanya

2004 yılında teknik direktör yardımcısı olarak Alman Milli Takımı'nda görev başlayan Löw, Almanya'da düzenlenen 2006 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra takımın başına geçti. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2010 Dünya Kupası'nda, takımı 3'üncülüğe taşıyan Löw, 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Löw yönetimindeki Almanya, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ise final oynadı.

Almanya Milli Takımı, Löw döneminde oynadığı 141 maçta 94 galibiyet, 24 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.