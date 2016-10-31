FIFA, en iyileri belirlemede değişikliğe gitti

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016 yılında en iyi performansı gösteren isimlere verilecek ödüllerin, sadece önemli teknik direktörler ve futbolcuların oylarıyla değil aynı zamanda taraftarların oylama sistemine katılımıyla belirleneceği kaydedildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni bir organizasyon. Bu nedenle sevdiğimiz bu oyunu yeni yaklaşımlarla kutlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş oylama sisteminin kullanılacağı vurgulanan açıklamada, kadın ve erkek kategorilerinde en iyi futbolcu ve teknik direktör seçiminde, milli takımlar teknik direktörleri ve kaptanlarının vereceği oyların yüzde 50 kabul edileceği bildirildi. Diğer yüzde 50'nin ise dünya genelinde 200'den fazla basın mensubu arasından seçilmiş bir grubun oyu ve çevrim içi halk oylamasının toplamından oluşacağı belirtildi.

Futbol taraftarlarının da oylama sistemine dahil edildiği organizasyona, "FIFA Taraftar Ödülü" adı altında bir kategorinin de eklendiği duyuruldu.

Ayrıca, 2016 yılının en iyilerinin 9 Ocak 2017 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde ödüllerini alacağı aktarıldı.

FIFA, yılın en iyi erkek teknik direktörü ödülü için 10 adayı 2 Kasım'da, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü için ise 23 adayı 4 Kasım'da açıklayacak. Bu kategorilerde oylama süreci 4 Kasım'da başlayıp, 22 Kasım'da sona erecek. Her kategoride son üçe kalacak adaylar ise 2 Aralık'da duyurulacak.

Daha önce FIFA ve France Football Dergisi ortaklaşa yılın en iyileri ödüllerini veriyordu.