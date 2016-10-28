TFF'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.
TFF'nin sitesinde yer alan mesaj şu şekilde: "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının tüm zorluklara karşı inanç ve kararlılıkla kazandıkları zaferler, Türk Milletinin bağımsızlık ve kendini yönetme iradesiyle 93 yıl önce 29 Ekim 1923'te "Cumhuriyet"in kabulü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlandırıldı. 93. yılındaki Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olmaktan her zaman kıvanç duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz."
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Geri dönmek istiyorum
Toplam 9
Yorum
Savas Ne oldu tutunamadinmi orda.
- Karabükspor hazırlıkları devam ediyor
Toplam 3
Yorum
Alex de Souza Sneijder_W Komik misin sen?
- PFDK yine ceza kesti
Toplam 3
Yorum
DEVLET HATALI BUNLARA istedikleri gibi at koşturması için yetki vermiş ,PFDK ceza yağdırıyor değişen ne var ,hep aynı, SEN YONETİMLERDE ADİL OL , insanlar davranışını bilir. SUÇ DEVLETİN VE TFF TUM EKİBİNİNİN
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