TFF'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesaj şu şekilde: "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının tüm zorluklara karşı inanç ve kararlılıkla kazandıkları zaferler, Türk Milletinin bağımsızlık ve kendini yönetme iradesiyle 93 yıl önce 29 Ekim 1923'te "Cumhuriyet"in kabulü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlandırıldı. 93. yılındaki Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olmaktan her zaman kıvanç duyan Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz Türk Milleti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz."