Lippi Çin'i ayağa kaldırmak istiyor

Çin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Marcello Lippi, ilk iş olarak birlik çağrısı yaptı.

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde üst üste alınan yenilgiler sonrasında Çin'in turnuvaya katılma olasılığı iyice zora girdi. Çin'de hakim olan umutsuzluk havasını dağıtmak isteyen 68 yaşındaki İtalyan teknik adam, hem milli oyunculara hem de Çin halkına birlik çağrısında bulundu.

Çin Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta milli takımın başına getirilen Lippi'nin alacağı fiyat konusunda açıklama yapmamıştı ancak ülke basını İtalyan teknik adamın 3 yıllık kontrat imzaladığını ve yıllık 20 milyon avro alacağını öne sürdü. İtalya ile 2006 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Lippi'nin, en çok kazanan teknik direktörler listesinde ilk sıraya yerleştiğini iddia etti.

Dünya Kupası öncesi Asya Elemeleri'nde, Güney Kore, Suriye ve Özbekistan'a yenilen, İran ile berabere kalan Çin Milli Takımı, A Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alıyor. Çin, 15 Kasım'da Katar ile karşılaşacak.