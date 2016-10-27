Tuncay Şanlı yuvaya döndü
Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Sakaryaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz teknik direktör olarak Tuncay Şanlı ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüzün yardımcılığını, Mehmet Aurelio ve Mohamed Ali Kurtuluş üstlenmiştir. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun."
Sakarya doğumlu olan Tuncay Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti. Tuncay, Sakaryaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:43
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Yorum
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