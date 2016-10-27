Tuncay Şanlı yuvaya döndü

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuncay Şanlı ile teknik direktör olarak anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz teknik direktör olarak Tuncay Şanlı ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüzün yardımcılığını, Mehmet Aurelio ve Mohamed Ali Kurtuluş üstlenmiştir. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

Sakarya doğumlu olan Tuncay Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti. Tuncay, Sakaryaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.



