Hollanda aday kadrosu açıklandı

Hollanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dany Blind, kasım ayında oynayacakları Belçika ve Lüksemburg maçlarında forma giyecek 22 kişilik aday futbolcu listesini açıkladı.

Hollandalı teknik adam 9 Kasım'da Belçika ile oynayacakları hazırlık maçı ve 13 Kasım'da Lüksemburg ile karşılaşacakları 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu mücadelesinde yer vereceği 22 kişiyi belirledi.

Teknik direktör Danny Blind, açıkladığı 22 kişilik aday kadroya Galatasaray'dan Wesley Sneijder'i çağırırken, Nigel de Jong'u almadı. Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Gregory van der Wiel ve Jeremain Lens'i ise kadroya dahil etmedi.

Öte yandan, sakatlıktan dönen ve forma giymeye başlayan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben de listede kendine yer buldu.

Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Everton), Michel Vorm (Tottenham)

Defans: Jeffrey Bruma (Wolfsburg),Jetro Willems (PSV), Terence Kongolo, Rick Karsdorp (Feyenoord) Virgil van Dijk (Southampton), Joel Veltman (Ajax), Daley Blind (Manchester United)

Orta saha: Davy Klaassen (Ajax), Jordy Clasie (Southampton), Bart Ramselaar, Davy Pröpper (PSV), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Wesley Sneijder (Galatasaray), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stijn Schaars (Heerenveen), Arjen Robben (Bayern Münih)

Forvet: Luuk de Jong (PSV), Vincent Janssen (Tottenham), Bas Dost (Sporting Lizbon), Memphis Depay (Manchester United).