Gümüşdağ: Taviz vermeyiz
Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, “G.Saray taraftarı derbide Kadıköy’e gitmeli. Geri adım atılmamalı” diye konuştu.
Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ Lig TV'ye önemli açıklamalar yaptı. Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayan Gümüşdağ, derbilere deplasman takım taraftarlarının götürülmesi konusunda kesinlikle geri adım atılmaması gerektiğini söyledi.
Gümüşdağ, "Bundan sonra bu konuda geri adım atılmamalı. Konuyla ilgili olarak tüm kulüpler çok büyük bir destek verdi. Hem maçlara taraftar gelsin diyoruz, hem de deplasmana taraftar gitmesini kısıtlıyoruz. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bu konudan kesinlikle geri adım atmayız. Beşiktaş-Galatasaray maçıyla birlikte çok güzel bir atmosfer yakalandı. İki kulübün başkanları Fikret Orman ve Dursun Özbek stada el ele geldi. Bu devam edecek. Üç beş tane holigana meydan bırakılmamalı. Galatasaray taraftarı derbide Kadıköy'e mutlaka gitmeli. Yakalanan bu olumlu hava mutlaka sürdürülmeli" şeklinde konuştu.
Başkan Göksel Gümüşdağ naklen yayın ihalesi ile ilgili olarak da her geçen gün büyüyen pastadan en fazla geliri elde etmeyi amaçladıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Gümüşdağ, Milli Takımlar Sorumlusu Fatih Terim ile milli yıldız Arda Turan arasında yaşanan polemik ile ilgili de şunları söyledi: İkisi de birbirbirini iyi tanıyan isimler. Bu konuyu kendi aralarında çözmeliler.
Gümüşdağ, "Bundan sonra bu konuda geri adım atılmamalı. Konuyla ilgili olarak tüm kulüpler çok büyük bir destek verdi. Hem maçlara taraftar gelsin diyoruz, hem de deplasmana taraftar gitmesini kısıtlıyoruz. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bu konudan kesinlikle geri adım atmayız. Beşiktaş-Galatasaray maçıyla birlikte çok güzel bir atmosfer yakalandı. İki kulübün başkanları Fikret Orman ve Dursun Özbek stada el ele geldi. Bu devam edecek. Üç beş tane holigana meydan bırakılmamalı. Galatasaray taraftarı derbide Kadıköy'e mutlaka gitmeli. Yakalanan bu olumlu hava mutlaka sürdürülmeli" şeklinde konuştu.
Başkan Göksel Gümüşdağ naklen yayın ihalesi ile ilgili olarak da her geçen gün büyüyen pastadan en fazla geliri elde etmeyi amaçladıklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Gümüşdağ, Milli Takımlar Sorumlusu Fatih Terim ile milli yıldız Arda Turan arasında yaşanan polemik ile ilgili de şunları söyledi: İkisi de birbirbirini iyi tanıyan isimler. Bu konuyu kendi aralarında çözmeliler.
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 03:10
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