 ''F.Bahçe yarışın içinde olur'' – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    ''F.Bahçe yarışın içinde olur''

    ''F.Bahçe yarışın içinde olur''

    Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ile birlikte TRT ekranlarında açıklamalarda bulundu.

    "Başakşehir iyi gidiyor. 3-4 haftayı da böyle devam ettirebilirse, götürebilir. Osmanlıspor Avrupa'da da oynuyor, o yüzden biraz yorgunluk var. 'nin iyi kadrosu var, toparlanır. Yeni bir hoca geldi, muhakkak yarışın içerisinde olurlar diye düşünüyorum"

    İSTANBUL'A DÖNMEYİZ
    "Kazakistan maçında Volkan Demirel'e yapılanı, kötü küfürleri Volkan hak etti mi! Niye İstanbul'a geri dönelim? Antalya ve Konya'da milli takım seyircisi güzel yakalandı. İstanbul'da takımdaşlık var"

    Demirören, A Milli Takım'ın maçlarını İstanbul dışında oynamaya devam edeceğini açıklarken çarpıcı ifadeler kullandı. Kulüplerde altyapı hocalarının maaşlarının federasyonun karşılayacağını söyleyen Demirören'in açıklamaları şöyle: "Biz her turnuvaya katıldığımız gün başarılıyız demektir. Hepimizin özlediği milli takımı oluşturmak 4-5 sene sürer. Ondan sonra kademe kademe yukarıya çıkacağız. Bugün altyapı için senede 8-9 milyon euro para harcanması lazım kulüplerde. Bugün yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Kulüplerimizde altyapı hocalarımızın ücretlerini biz karşılayacağız"

    TARAFTARDA ARTIŞ
    "Passolig var diye taraftar azalmadı. 'de taraftar ortalaması 13 bin. 4 büyükleri çıkarırsak, 4 bin. Geçen seneye oranla taraftar sayısında %30'a yakın bir artış var. Halk arasında Passolig için 'fişleniyoruz' algısı oldu. Ne alakası var? Bankada hesap açsan da bilgileri veriyorsun"

    YAYIN İHALESİ
    Yayın ihalesi için 6-7 firma başvurdu, görüştük. 600 milyon dolar bekliyorum. Farklı paketler olacak, ama daha komisyon olarak karar vermedik. Kazakistan maçında Volkan Demirel'e yapılanı, kötü küfürleri Volkan hak etti mi, Milli Takım hak ediyor mu? Niye İstanbul'a geri dönelim? Antalya ve Konya'da milli takım seyircisi güzel yakalandı. İstanbul'da takımdaşlık var. 18 yaşında Brezilya'ya karşı oynayan Ozan Tufan'ı seyirci yuhaladı. Niye? Neymar'dan çalım yedi diye"
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:51
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