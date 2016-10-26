 Tuncay Şanlı yuvaya döndü – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Tuncay Şanlı yuvaya döndü

    Tuncay Şanlı yuvaya döndü

    Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından 'un teknik direktörlüğüne getirildi.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuncay Şanlı ile teknik direktör olarak anlaşıldığı belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kulübümüz teknik direktör olarak Tuncay Şanlı ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüzün yardımcılığını, Mehmet Aurelio ve Mohamed Ali Kurtuluş üstlenmiştir. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

    Sakarya doğumlu olan Tuncay Şanlı, 2000-2002 yılları arasında 'da forma giymişti. Tuncay, Sakaryaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:26
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