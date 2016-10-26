Tuncay Şanlı yuvaya döndü
Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Sakaryaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuncay Şanlı ile teknik direktör olarak anlaşıldığı belirtildi.
Sakarya doğumlu olan Tuncay Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti. Tuncay, Sakaryaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz teknik direktör olarak Tuncay Şanlı ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüzün yardımcılığını, Mehmet Aurelio ve Mohamed Ali Kurtuluş üstlenmiştir. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun."
Sakarya doğumlu olan Tuncay Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti. Tuncay, Sakaryaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:26
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