Cüneyt Çakır, S. Arabistan’da maç yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, El Hilal ile El Ittihad arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında oynanacak El Hilal - El Ittihad maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre ligin ilk iki sırasını paylaşan takımlar arasında 28 Ekim Cuma günü başkent Riyad'da oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Şevket Yılmaz’a başsağlığı
Toplam 3
Yorum
Fenerli istemiyorum abi batallayı 2. diego vakası olur. Fernandao'ya para versinler öyle gönderelim. Takas istemiyoruz
- Operasyon
Toplam 2
Yorum
cucu Gerek yok para odemeye Olcay sol bek oynar , Kerim de sol onde oynayabilir sorun yok.
- Aboubakar kaliteli bir forvet
Toplam 6
Yorum
asya kartallı abubakarın top tekniği ,top tutma ve saklama becerisi üst seviye vuruş pozisyon alma becerisi nazaran zayıftır.
Cüneyt Çakır, S. Arabistan’da maç yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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