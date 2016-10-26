 Cüneyt Çakır, S. Arabistan’da maç yönetecek – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    , S. Arabistan’da maç yönetecek

    Cüneyt Çakır, S. Arabistan’da maç yönetecek

    kokartlı hakem , El Hilal ile El Ittihad arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

    Suudi Arabistan 1. Ligi'nin 7. haftasında oynanacak El Hilal - El Ittihad maçının hakemi oldu. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Hakem Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre ligin ilk iki sırasını paylaşan takımlar arasında 28 Ekim Cuma günü başkent Riyad'da oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:14
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